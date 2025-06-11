Что приготовить из кабачков — новый рецепт

Кабачковые оладьи из кабачка. Фото: gospodynka.com.ua

Эти кабачковые лепешки с сыром — идеальный способ вкусно использовать сезонные овощи. Они получаются хрустящими снаружи, с нежной, сырной начинкой внутри. Готовятся просто, не требуют сложных ингредиентов и станут любимой летней закуской или даже полноценным ужином.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки или цукини — 500 г;

пармезан — 20-30 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

черный перец — по вкусу;

сухой чеснок — по вкусу;

твердый сыр или моцарелла — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать жидкость через сито или марлю.

Натертые кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить тертый пармезан, яйцо, черный перец, сухой чеснок и муку. Перемешать до однородной массы.

Кабачки и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде. Выкладывать кабачковую смесь ложкой, формируя лепешки. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки — примерно по 3-4 минуты.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

На одну лепешку выложить тертый сыр, накрыть второй и обжарить еще 2 минуты до расплавления сыра.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.