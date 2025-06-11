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Главная Рецепты Лучшее, что можно приготовить из кабачков летом — новый рецепт

Лучшее, что можно приготовить из кабачков летом — новый рецепт

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Дата публикации 11 июня 2025 15:00
Что приготовить из кабачков — новый рецепт
Кабачковые оладьи из кабачка. Фото: gospodynka.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Эти кабачковые лепешки с сыром — идеальный способ вкусно использовать сезонные овощи. Они получаются хрустящими снаружи, с нежной, сырной начинкой внутри. Готовятся просто, не требуют сложных ингредиентов и станут любимой летней закуской или даже полноценным ужином.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки или цукини — 500 г;
  • пармезан — 20-30 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • сухой чеснок — по вкусу;
  • твердый сыр или моцарелла — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать жидкость через сито или марлю.

кабачкові оладки з сиром
Натертые кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить тертый пармезан, яйцо, черный перец, сухой чеснок и муку. Перемешать до однородной массы.

смачні кабачкові оладки з сиром
Кабачки и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде. Выкладывать кабачковую смесь ложкой, формируя лепешки. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки — примерно по 3-4 минуты.

дуже смачні кабачкові оладки з сиром
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

На одну лепешку выложить тертый сыр, накрыть второй и обжарить еще 2 минуты до расплавления сыра.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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