Что приготовить из кабачков — новый рецепт

Лучшее, что можно приготовить из кабачков летом — новый рецепт
Эти кабачковые лепешки с сыром — идеальный способ вкусно использовать сезонные овощи. Они получаются хрустящими снаружи, с нежной, сырной начинкой внутри. Готовятся просто, не требуют сложных ингредиентов и станут любимой летней закуской или даже полноценным ужином.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки или цукини — 500 г;
- пармезан — 20-30 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- черный перец — по вкусу;
- сухой чеснок — по вкусу;
- твердый сыр или моцарелла — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать жидкость через сито или марлю.
Добавить тертый пармезан, яйцо, черный перец, сухой чеснок и муку. Перемешать до однородной массы.
Разогреть масло на сковороде. Выкладывать кабачковую смесь ложкой, формируя лепешки. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки — примерно по 3-4 минуты.
На одну лепешку выложить тертый сыр, накрыть второй и обжарить еще 2 минуты до расплавления сыра.
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