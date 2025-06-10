Кабачки по-польськи з м’ясом, сиром і соусом — соковитий рецепт, який готують щотижня

Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт кабачків по-польськи закохує з першого шматочка. Соковите м’ясо з томатом, тягучий сир, ароматний соус і ніжні овочі створюють ідеальну комбінацію для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 3 шт.;

яловичий фарш — 400 г;

помідор — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

петрушка — кілька гілочок;

відварений рис — 2 ст. л.;

сметана — 150 г;

кетчуп або томатний соус — 2 ст. л.;

твердий сир (моцарела, гауда) — 100 г;

сіль, чорний перець, солодка паприка — на смак.

Спосіб приготування

Додати до яловичого фаршу відварений рис. Дрібно нарізати або натерти помідор без шкірки, додати до фаршу.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно посікти петрушку, натерти цибулю, пропустити часник через прес і додати все до м’ясної маси. Посолити, поперчити, приправити паприкою та ретельно вимішати.

Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати кабачки кружечками середньої товщини. Формувати "сендвічі" з кабачків, перекладаючи фаршем. Викласти у форму для запікання.

Кабачки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати сметану з кетчупом або томатним соусом, додати подрібнену петрушку, сіль, перець і паприку. Трохи розбавити водою до бажаної консистенції.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Полити кабачки соусом. Посипати тертим сиром. Запікати в духовці за температури 180 °C протягом 40–60 хвилин до готовності овочів і рум’яної скоринки.

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