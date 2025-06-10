Кабачки по-польськи з м’ясом, сиром і соусом — соковитий рецепт, який готують щотижня

Кабачки по-польськи, які з'їдаються без залишку — новий рецепт
Цей рецепт кабачків по-польськи закохує з першого шматочка. Соковите м’ясо з томатом, тягучий сир, ароматний соус і ніжні овочі створюють ідеальну комбінацію для сімейної вечері або святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 3 шт.;
- яловичий фарш — 400 г;
- помідор — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- петрушка — кілька гілочок;
- відварений рис — 2 ст. л.;
- сметана — 150 г;
- кетчуп або томатний соус — 2 ст. л.;
- твердий сир (моцарела, гауда) — 100 г;
- сіль, чорний перець, солодка паприка — на смак.
Спосіб приготування
Додати до яловичого фаршу відварений рис. Дрібно нарізати або натерти помідор без шкірки, додати до фаршу.
Дрібно посікти петрушку, натерти цибулю, пропустити часник через прес і додати все до м’ясної маси. Посолити, поперчити, приправити паприкою та ретельно вимішати.
Нарізати кабачки кружечками середньої товщини. Формувати "сендвічі" з кабачків, перекладаючи фаршем. Викласти у форму для запікання.
Змішати сметану з кетчупом або томатним соусом, додати подрібнену петрушку, сіль, перець і паприку. Трохи розбавити водою до бажаної консистенції.
Полити кабачки соусом. Посипати тертим сиром. Запікати в духовці за температури 180 °C протягом 40–60 хвилин до готовності овочів і рум’яної скоринки.
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