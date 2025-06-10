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Главная Рецепты Кабачки по-польски, которые съедаются без остатка — новый рецепт

Кабачки по-польски, которые съедаются без остатка — новый рецепт

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 01:03
Кабачки по-польски с мясом, сыром и соусом — сочный рецепт, который готовят каждую неделю
Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт кабачков по-польски влюбляет с первого кусочка. Сочное мясо с томатом, тягучий сыр, ароматный соус и нежные овощи создают идеальную комбинацию для семейного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 3 шт.;
  • говяжий фарш — 400 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • петрушка — несколько веточек;
  • отварной рис — 2 ст. л.;
  • сметана — 150 г;
  • кетчуп или томатный соус — 2 ст. л.;
  • твердый сыр (моцарелла, гауда) — 100 г;
  • соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Добавить к говяжьему фаршу отваренный рис. Мелко нарезать или натереть помидор без кожицы, добавить к фаршу.

новий рецепт кабачків по-польськи, які з'їдаються без залишку
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко порубить петрушку, натереть лук, пропустить чеснок через пресс и добавить все к мясной массе. Посолить, поперчить, приправить паприкой и тщательно вымешать.

простий рецепт кабачків по-польськи, які з'їдаються без залишку
Кабачки и фарш из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать кабачки кружочками средней толщины. Формировать "сэндвичи" из кабачков, перекладывая фаршем. Выложить в форму для запекания.

смачний рецепт кабачків по-польськи, які з'їдаються без залишку
Кабачки и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать сметану с кетчупом или томатным соусом, добавить измельченную петрушку, соль, перец и паприку. Немного разбавить водой до желаемой консистенции.

дуже смачний рецепт кабачків по-польськи
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Полить кабачки соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40-60 минут до готовности овощей и румяной корочки.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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