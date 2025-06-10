Кабачки по-польски с мясом, сыром и соусом — сочный рецепт, который готовят каждую неделю

Кабачки по-польски, которые съедаются без остатка — новый рецепт
Этот рецепт кабачков по-польски влюбляет с первого кусочка. Сочное мясо с томатом, тягучий сыр, ароматный соус и нежные овощи создают идеальную комбинацию для семейного ужина или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 шт.;
- говяжий фарш — 400 г;
- помидор — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- петрушка — несколько веточек;
- отварной рис — 2 ст. л.;
- сметана — 150 г;
- кетчуп или томатный соус — 2 ст. л.;
- твердый сыр (моцарелла, гауда) — 100 г;
- соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу.
Способ приготовления
Добавить к говяжьему фаршу отваренный рис. Мелко нарезать или натереть помидор без кожицы, добавить к фаршу.
Мелко порубить петрушку, натереть лук, пропустить чеснок через пресс и добавить все к мясной массе. Посолить, поперчить, приправить паприкой и тщательно вымешать.
Нарезать кабачки кружочками средней толщины. Формировать "сэндвичи" из кабачков, перекладывая фаршем. Выложить в форму для запекания.
Смешать сметану с кетчупом или томатным соусом, добавить измельченную петрушку, соль, перец и паприку. Немного разбавить водой до желаемой консистенции.
Полить кабачки соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40-60 минут до готовности овощей и румяной корочки.
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