Кабачки по-польски с мясом, сыром и соусом — сочный рецепт, который готовят каждую неделю

Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт кабачков по-польски влюбляет с первого кусочка. Сочное мясо с томатом, тягучий сыр, ароматный соус и нежные овощи создают идеальную комбинацию для семейного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 3 шт.;

говяжий фарш — 400 г;

помидор — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб;

петрушка — несколько веточек;

отварной рис — 2 ст. л.;

сметана — 150 г;

кетчуп или томатный соус — 2 ст. л.;

твердый сыр (моцарелла, гауда) — 100 г;

соль, черный перец, сладкая паприка — по вкусу.

Способ приготовления

Добавить к говяжьему фаршу отваренный рис. Мелко нарезать или натереть помидор без кожицы, добавить к фаршу.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Мелко порубить петрушку, натереть лук, пропустить чеснок через пресс и добавить все к мясной массе. Посолить, поперчить, приправить паприкой и тщательно вымешать.

Кабачки и фарш из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать кабачки кружочками средней толщины. Формировать "сэндвичи" из кабачков, перекладывая фаршем. Выложить в форму для запекания.

Кабачки и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать сметану с кетчупом или томатным соусом, добавить измельченную петрушку, соль, перец и паприку. Немного разбавить водой до желаемой консистенции.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Полить кабачки соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 40-60 минут до готовности овощей и румяной корочки.

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