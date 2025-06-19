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Главная Рецепты Котлеты из кабачков и куриной грудки — альтернатива мясным блюдам

Котлеты из кабачков и куриной грудки — альтернатива мясным блюдам

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 21:00
Кабачковые котлеты с куриным филе и картофелем — нежная и сочная идея на обед
Котлеты из кабачков и куриной грудки. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Сочные кабачковые котлеты с куриным филе и картофелем станут отличной альтернативой классическим мясным блюдам. Готовятся просто, подходят к любому гарниру и подходят как в повседневном рационе, так и на выходных.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 1 кг;
  • картофель — 500 г;
  • куриная грудка — 400 г;
  • чеснок — 3 зуб;
  • лук — 2 шт.;
  • петрушка — пучок;
  • аджика — 1 ч. л.;
  • черный перец — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить кабачки и картофель, натереть их на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.

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Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua


Куриную грудку мелко нарезать, добавить измельченный чеснок, лук и мелко нарезанную зелень. К мясной массе добавить овощную смесь, всыпать аджику, соль, перец, муку и вбить яйца. Хорошо перемешать.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua


Разогреть масло на сковороде. Выкладывать ложкой небольшие котлеты и жарить с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими с любимым гарниром или овощным салатом.

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Ужин рецепт курица котлеты обед
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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