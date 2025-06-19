Кабачковые котлеты с куриным филе и картофелем — нежная и сочная идея на обед

Котлеты из кабачков и куриной грудки — альтернатива мясным блюдам
Сочные кабачковые котлеты с куриным филе и картофелем станут отличной альтернативой классическим мясным блюдам. Готовятся просто, подходят к любому гарниру и подходят как в повседневном рационе, так и на выходных.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 1 кг;
- картофель — 500 г;
- куриная грудка — 400 г;
- чеснок — 3 зуб;
- лук — 2 шт.;
- петрушка — пучок;
- аджика — 1 ч. л.;
- черный перец — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить кабачки и картофель, натереть их на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.
Куриную грудку мелко нарезать, добавить измельченный чеснок, лук и мелко нарезанную зелень. К мясной массе добавить овощную смесь, всыпать аджику, соль, перец, муку и вбить яйца. Хорошо перемешать.
Разогреть масло на сковороде. Выкладывать ложкой небольшие котлеты и жарить с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими с любимым гарниром или овощным салатом.
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