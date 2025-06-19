Кабачковые котлеты с куриным филе и картофелем — нежная и сочная идея на обед

Котлеты из кабачков и куриной грудки. Фото: smachnenke.com.ua

Сочные кабачковые котлеты с куриным филе и картофелем станут отличной альтернативой классическим мясным блюдам. Готовятся просто, подходят к любому гарниру и подходят как в повседневном рационе, так и на выходных.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 1 кг;

картофель — 500 г;

куриная грудка — 400 г;

чеснок — 3 зуб;

лук — 2 шт.;

петрушка — пучок;

аджика — 1 ч. л.;

черный перец — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить кабачки и картофель, натереть их на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. После этого хорошо отжать лишнюю жидкость.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua



Куриную грудку мелко нарезать, добавить измельченный чеснок, лук и мелко нарезанную зелень. К мясной массе добавить овощную смесь, всыпать аджику, соль, перец, муку и вбить яйца. Хорошо перемешать.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua



Разогреть масло на сковороде. Выкладывать ложкой небольшие котлеты и жарить с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими с любимым гарниром или овощным салатом.

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