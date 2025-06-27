Рецепт кабачков с сырной начинкой в кляре — вкусная летняя закуска, которую вы точно еще не готовили

Рецепт кабачков с начинкой — вы о таких точно не знали
Эти кабачки с начинкой — настоящее открытие для любителей овощных блюд. Готовятся они просто, без духовки, а результат — аппетитная, сытная и необычная закуска, которую можно подать к обеду, ужину или как горячее блюдо для гостей. Один из самых вкусных способов использовать сезонные кабачки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- творог кисломолочный — 300 г;
- сыр твердый — 70 г;
- яйцо — 1 шт.;
- укроп — по вкусу;
- соль, сушеный чеснок, молотый черный перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Для кляра:
- яйца — 3 шт.;
- сметана 15% — 150 г;
- вода — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- мука — 3-4 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать кабачки вдоль пластинами средней толщины, посолить и оставить на 20 минут, чтобы пустили сок.
Приготовить начинку: в миске соединить творог, натертый твердый сыр, яйцо, измельченный укроп, соль, сушеный чеснок и перец. Хорошо перемешать.
На одну половину каждой пластинки выложить немного начинки, сложить пополам.
Приготовить кляр: в миске смешать яйца, сметану, воду, соль, перец и муку до однородной массы.
Каждый полумесяц кабачка окунуть в кляр с обеих сторон. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Подавать горячими.
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