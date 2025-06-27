Рецепт кабачков с сырной начинкой в кляре — вкусная летняя закуска, которую вы точно еще не готовили

Кабачки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Эти кабачки с начинкой — настоящее открытие для любителей овощных блюд. Готовятся они просто, без духовки, а результат — аппетитная, сытная и необычная закуска, которую можно подать к обеду, ужину или как горячее блюдо для гостей. Один из самых вкусных способов использовать сезонные кабачки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

творог кисломолочный — 300 г;

сыр твердый — 70 г;

яйцо — 1 шт.;

укроп — по вкусу;

соль, сушеный чеснок, молотый черный перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Для кляра:

яйца — 3 шт.;

сметана 15% — 150 г;

вода — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

мука — 3-4 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать кабачки вдоль пластинами средней толщины, посолить и оставить на 20 минут, чтобы пустили сок.

Кабачки и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить начинку: в миске соединить творог, натертый твердый сыр, яйцо, измельченный укроп, соль, сушеный чеснок и перец. Хорошо перемешать.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

На одну половину каждой пластинки выложить немного начинки, сложить пополам.

Кабачки в кляре. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить кляр: в миске смешать яйца, сметану, воду, соль, перец и муку до однородной массы.

Жареные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый полумесяц кабачка окунуть в кляр с обеих сторон. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Подавать горячими.

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