Рецепт кабачкових оладок з сиром і манкою — ідеально тримають форму та не розвалюються

Кабачкові оладки — не розвалюються, чудово тримають форму
Ці кабачкові оладки — справжня знахідка для тих, хто цінує легкі овочеві страви з досконалою текстурою. Завдяки манці та сиру вони не розповзаються на сковороді, залишаючись пишними й ніжними всередині. Готуються просто, а смакують ідеально з будь-яким соусом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 1 великий (близько 750 г) або 2 середні;
- сіль — на смак;
- чорний мелений перець — на смак;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- борошно — 50 г;
- манна крупа — 30 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Натерти кабачки на великій тертці, посолити й залишити на 5–7 хвилин. Відтиснути сік. До кабачків додати натертий твердий сир, чорний перець, яйця, борошно й манку.
Перемішати до однорідного тіста й залишити на 10 хвилин, щоб манка набухла. Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки.
Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Викладати на паперовий рушник для видалення зайвого жиру. Подаючи, можна додати сметану, йогурт, часниковий соус або зелень.
Порада
Для більш вираженого смаку додати в тісто трохи часнику, свіжу зелень, куркуму, паприку чи італійські трави.
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