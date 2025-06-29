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Головна Рецепти Кабачкові оладки — не розвалюються, чудово тримають форму

Кабачкові оладки — не розвалюються, чудово тримають форму

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 15:00
Рецепт кабачкових оладок з сиром і манкою — ідеально тримають форму та не розвалюються
Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці кабачкові оладки — справжня знахідка для тих, хто цінує легкі овочеві страви з досконалою текстурою. Завдяки манці та сиру вони не розповзаються на сковороді, залишаючись пишними й ніжними всередині. Готуються просто, а смакують ідеально з будь-яким соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 1 великий (близько 750 г) або 2 середні;
  • сіль — на смак;
  • чорний мелений перець — на смак;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • борошно — 50 г;
  • манна крупа — 30 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Натерти кабачки на великій тертці, посолити й залишити на 5–7 хвилин. Відтиснути сік. До кабачків додати натертий твердий сир, чорний перець, яйця, борошно й манку.

рецепт кабачкових оладок
Кабачки та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати до однорідного тіста й залишити на 10 хвилин, щоб манка набухла. Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки.

простий рецепт кабачкових оладок
Кабачкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Викладати на паперовий рушник для видалення зайвого жиру. Подаючи, можна додати сметану, йогурт, часниковий соус або зелень.

смачний рецепт кабачкових оладок
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Порада

Для більш вираженого смаку додати в тісто трохи часнику, свіжу зелень, куркуму, паприку чи італійські трави.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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