Рецепт кабачковых оладий с творогом и манкой — идеально держат форму и не разваливаются

Кабачковые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачковые оладьи — настоящая находка для тех, кто ценит легкие овощные блюда с совершенной текстурой. Благодаря манке и сыру они не расползаются на сковороде, оставаясь пышными и нежными внутри. Готовятся просто, а на вкус идеально с любым соусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

кабачки — 1 большой (около 750 г) или 2 средних;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

мука — 50 г;

манная крупа — 30 г;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 5-7 минут. Отжать сок. К кабачкам добавить натертый твердый сыр, черный перец, яйца, муку и манку.

Кабачки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать до однородного теста и оставить на 10 минут, чтобы манка набухла. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

Кабачковые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Подавая, можно добавить сметану, йогурт, чесночный соус или зелень.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Совет

Для более выраженного вкуса добавить в тесто немного чеснока, свежую зелень, куркуму, паприку или итальянские травы.

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