Рецепт кабачковых оладий с творогом и манкой — идеально держат форму и не разваливаются

Кабачковые оладьи — не разваливаются, прекрасно держат форму
Эти кабачковые оладьи — настоящая находка для тех, кто ценит легкие овощные блюда с совершенной текстурой. Благодаря манке и сыру они не расползаются на сковороде, оставаясь пышными и нежными внутри. Готовятся просто, а на вкус идеально с любым соусом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 1 большой (около 750 г) или 2 средних;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- мука — 50 г;
- манная крупа — 30 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 5-7 минут. Отжать сок. К кабачкам добавить натертый твердый сыр, черный перец, яйца, муку и манку.
Перемешать до однородного теста и оставить на 10 минут, чтобы манка набухла. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.
Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Подавая, можно добавить сметану, йогурт, чесночный соус или зелень.
Совет
Для более выраженного вкуса добавить в тесто немного чеснока, свежую зелень, куркуму, паприку или итальянские травы.
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