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Главная Рецепты Кабачковые оладьи — не разваливаются, прекрасно держат форму

Кабачковые оладьи — не разваливаются, прекрасно держат форму

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 15:00
Рецепт кабачковых оладий с творогом и манкой — идеально держат форму и не разваливаются
Кабачковые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Эти кабачковые оладьи — настоящая находка для тех, кто ценит легкие овощные блюда с совершенной текстурой. Благодаря манке и сыру они не расползаются на сковороде, оставаясь пышными и нежными внутри. Готовятся просто, а на вкус идеально с любым соусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 1 большой (около 750 г) или 2 средних;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • мука — 50 г;
  • манная крупа — 30 г;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Натереть кабачки на крупной терке, посолить и оставить на 5-7 минут. Отжать сок. К кабачкам добавить натертый твердый сыр, черный перец, яйца, муку и манку.

рецепт кабачкових оладок
Кабачки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать до однородного теста и оставить на 10 минут, чтобы манка набухла. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

простий рецепт кабачкових оладок
Кабачковые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выкладывать на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Подавая, можно добавить сметану, йогурт, чесночный соус или зелень.

смачний рецепт кабачкових оладок
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Совет

Для более выраженного вкуса добавить в тесто немного чеснока, свежую зелень, куркуму, паприку или итальянские травы.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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