Секрети макіяжу Ріанни — що вона використовує

Ріанна. Фото: скриншот відео

Ріанна не просто суперзірка поп-музики, а й справжня ікона стилю, яка підкорила не лише сцену, а й б'юті-індустрію. Її бренд Fenty Beauty став справжньою революцією у світі косметики, а продукти давно оселилися в косметичках фанатів по всьому світу. Якщо ще не пробували засоби від Ріанни — саме час це виправити.

Про них написало видання Cosmopolitan.

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Хайлайтер Diamond Bomb All-Over Diamond Veil (відтінок How Many Carats)

Це не просто хайлайтер — це магія в упаковці! Текстура нагадує легкий холодний желе-крем, але на шкірі він абсолютно сухий, що робить нанесення максимально комфортним. Неймовірні дрібні блискітки додають сяйва так, ніби ви обсипані діамантовим пилом. Наносьте на вилиці, очі, губи, тіло — він всюди має розкішний вигляд.

@fentybeauty Diamond Bomb will always be THAT girl 💎✨ @michellekdoria 🌸Makeup•beauty swipes on #DiamondBomb in ‘How Many Carats?!’ on the eyelids and it's giving pure platinum, show-stopping sparkle that's all-glitz-no-grit 🤩😮‍💨 Cop our foreva iconic highlighter NOW and get ✨diamond dusted✨ at the #fentybeauty site, @Ulta Beauty, @sephora, @sephoracanada and @Kohl’s #sephoraxkohls 🤍 ♬ original sound - Fenty Beauty

Плампер для губ Gloss Bomb Heat (відтінок Hot Chocolit Heat)

Цей блиск був настільки популярним, що його неможливо було знайти в продажу – розкуповували миттєво! Темно-шоколадний напівпрозорий відтінок додає глибини натуральному кольору губ, а формула з тепловим ефектом робить їх пухкими й виразними. До речі, якщо хочете ще більше сяйва, є версія з шимером – Gloss Bomb Universal Lip Luminizer.

Рідка матова помада Stunna Lip Paint

Один з перших бестселерів бренду — і досі фаворит! Суперлегка, невагома текстура, насичені відтінки та зручний аплікатор роблять її ідеальною для створення чітких, розкішних губ. І головне — вона не розтікається та тримається весь день.

Б’юті лайфхаки від Ріанни

Ідеальна шкіра

Перед макіяжем зірка завжди використовує тонер-сироватку Fat Water та зволожувальний санскрін Hydra Vizor SPF 30. Гладенька, доглянута шкіра — запорука ідеального мейку.

Секрет стійкого тону — Double Blurr

Візажистка Ріанни, Прісцилла Оно, використовує цей метод для бездоганного фінішу. Спочатку рідка тональна основа Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, потім пудрова основа Pro Filt’r Soft Matte Powder Foundation — результат бездоганний!

Легке скульптурування

Кремовий стік Match Stix допомагає підкреслити вилиці й створити природні тіні. Ріанна додає його не лише на щоки, а й уздовж лінії росту волосся для більш гармонійного вигляду.

Трендові губи омбре

Комбінація матової помади Icon Velvet у відтінку Bread Winn’r на контурі та блиску Gloss Bomb Cream у Mauve Wive$ на середині губ створює ефектний перехід кольору. Такий прийом зараз на піку популярності.

Фінальний штрих – матова шкіра

На легендарному виступі на Super Bowl Ріанна швидко освіжила макіяж пудрою Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder — ідеальний спосіб позбутися блиску та зафіксувати макіяж надовго.

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