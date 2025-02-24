Тренди в макіяжі на весну 2025 — поради візажистів

Нафарбована дівчина. Фото: Freepik

Вже цієї суботи в Україну прийде весна. Цей час чудово підходить для чогось нового, експериментів із зовнішністю та стилем, які надихнуть вас та подарують настрій.

Редакція Новини.LIVE розповідає про головні модні тенденції в макіяжі цієї весни.

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Матові губи

Матові відтінки в макіяжі повертаються. Навесні будуть особливо популярні матові помади нюдових відтінків. Наносити їх варто на добре зволожені та гладенькі губи, адже такі текстури не пробачають помилки. Візажисти радять поєднувати матовий макіяж губ чудово з сяючою основою.

Матова помада. Фото: Freepik

Контуринг

Проте не варто наносити на обличчя багато продуктів. Тренд полягає в тому, щоб підкреслити ваші природні риси. Для цієї цілі чудово підходять як кремові, так і пудрові текстури. Щоб виглядати стильно, наносьте контуринг на вилиці, лінію підборіддя та скроні. Уникайте в складі продуктів з мінеральними оліями, щоб не спровокувати висипання.

Контуринг обличчя. Фото: Freepik

Яскравий рум'янець

Популярний тогорічний тренд нікуди не зникає і залишається актуальним в 2025 році. Візажисти радять використовувати яскраві відтінки та розтушовувати їх пензликом із залишками тонального засобу. Кремові текстури зазвичай дають більш сяючий фініш.

Акцент на догляді за обличчям

Найдорожчий у світі тональний засіб буде жахливо лягати на дуже суху шкіру. Після зими наше обличчя потребує особливого догляду. Косметологи радять в цей період часу користуватися засобами із пептидами та керамідами, які захищають бар'єр вашої шкіри.

Догляд за обличчям. Фото: Freepik

Раніше ми писали про те, які спідниці будуть в моді цієї весни.

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