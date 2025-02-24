Тренды в макияже на весну 2025 — советы визажистов

Накрашенная девушка. Фото: Freepik

Уже в эту субботу в Украину придет весна. Это время прекрасно подходит для чего-то нового, экспериментов с внешностью и стилем, которые вдохновят вас и подарят настроение.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о главных модных тенденциях в макияже этой весны.

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Матовые губы

Матовые оттенки в макияже возвращаются. Весной будут особенно популярны матовые помады нюдовых оттенков. Наносить их стоит на хорошо увлажненные и гладкие губы, ведь такие текстуры не прощают ошибки. Визажисты советуют сочетать матовый макияж губ прекрасно с сияющей основой.

Матовая помада. Фото: Freepik

Контуринг

Однако не стоит наносить на лицо много продуктов. Тренд заключается в том, чтобы подчеркнуть ваши естественные черты. Для этой цели прекрасно подходят как кремовые, так и пудровые текстуры. Чтобы выглядеть стильно, наносите контуринг на скулы, линию подбородка и виски. Избегайте в составе продуктов с минеральными маслами, чтобы не спровоцировать высыпания.

Контуринг лица. Фото: Freepik

Яркий румянец

Популярный прошлогодний тренд никуда не исчезает и остается актуальным в 2025 году. Визажисты советуют использовать яркие оттенки и растушевывать их кисточкой с остатками тонального средства. Кремовые текстуры обычно дают более сияющий финиш.

Акцент на уходе за лицом

Самое дорогое в мире тональное средство будет ужасно ложиться на очень сухую кожу. После зимы наше лицо нуждается в особом уходе. Косметологи советуют в этот период времени пользоваться средствами с пептидами и керамидами, которые защищают барьер вашей кожи.

Уход за лицом. Фото: Freepik

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