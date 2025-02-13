Єдиний б'юті-тренд, що не старіє — як мати ідеальний вигляд

Гарний макіяж у дівчини. Фото: Freepik

Червона помада — це не просто косметика, а справжній символ стилю, впевненості та жіночності. Вона завжди залишалася у грі, змінюючи лише свій вигляд: колись це були чіткі контури у насичених відтінках, потім — м’якші та природніші варіанти, а сьогодні — легка недбалість із розмитими краями. Але зникнути повністю? Такого ще не було.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Chanel останніми роками віддав перевагу ніжним нюдовим та пастельним відтінкам, ніби намагаючись підкреслити природність образів. Червона помада на їхніх подіумах стала рідкістю — бренд робив ставку на інші акценти, зокрема масивні банти у волоссі. І ось раптом на показі Chanel Haute Couture весна-літо 2025 у Парижі все змінилося: моделі дефілювали подіумом із ідеально нафарбованими червоними губами. Жодних яскравих тіней чи складного контурингу — лише чиста класика у своїй найкращій формі.

Червона помада в образі. Фото: Freepik

Це повернення стало символічним поверненням, адже цього року Chanel святкує 110-річчя Haute Couture. А що може бути більш знаковим, ніж відродження тієї самої червоної помади, яка десятиліттями визначала стиль француженок?

Червоний відтінок. Фото: Freepik

Незабаром цей тренд оцінять і зірки — для деяких червоні губи стали вже візитівкою. Наприклад, Тейлор Свіфт під час туру Eras фарбувала вуста помадою від Pat McGrath Labs, а нещодавно навіть підібрала колір колготок під відтінок своїх губ, коли прийшла підтримати Тревіса Келсі на матчі Kansas City Chiefs.

Тож якщо ви думали, що червона помада втратила свою силу, настав час передумати.

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