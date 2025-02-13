Единственный бьюти-тренд, что не стареет — как выглядеть идеально

Красивый макияж у девушки. Фото: Freepik

Красная помада — это не просто косметика, а настоящий символ стиля, уверенности и женственности. Она всегда оставалась в игре, меняя лишь свой облик: когда-то это были четкие контуры в насыщенных оттенках, потом — более мягкие и естественные варианты, а сегодня — легкая небрежность с размытыми краями. Но исчезнуть полностью? Такого еще не было.

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Chanel в последние годы отдал предпочтение нежным нюдовым и пастельным оттенкам, будто пытаясь подчеркнуть естественность образов. Красная помада на их подиумах стала редкостью — бренд делал ставку на другие акценты, в том числе массивные банты в волосах. И вот вдруг на показе Chanel Haute Couture весна-лето 2025 в Париже все изменилось: модели дефилировали по подиуму с идеально накрашенными красными губами. Никаких ярких теней или сложного контуринга — только чистая классика в своей лучшей форме.

Красная помада в образе. Фото: Freepik

Это возвращение стало символическим возвращением, ведь в этом году Chanel празднует 110-летие Haute Couture. А что может быть более знаковым, чем возрождение той самой красной помады, которая десятилетиями определяла стиль француженок?

Красный оттенок. Фото: Freepik

Вскоре этот тренд оценят и звезды — для некоторых красные губы стали уже визитной карточкой. Например, Тейлор Свифт во время тура Eras красила уста помадой от Pat McGrath Labs, а недавно даже подобрала цвет колготок под оттенок своих губ, когда пришла поддержать Трэвиса Келси на матче Kansas City Chiefs.

Так что если вы думали, что красная помада потеряла свою силу, пришло время передумать.

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