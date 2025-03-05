Секреты макияжа Рианны — что она использует

Рианна. Фото: скриншот видео

Рианна не просто суперзвезда поп-музыки, но и настоящая икона стиля, которая покорила не только сцену, но и бьюти-индустрию. Ее бренд Fenty Beauty стал настоящей революцией в мире косметики, а продукты давно поселились в косметичках фанатов по всему миру. Если еще не пробовали средства от Рианны — самое время это исправить.

О них написало издание Cosmopolitan.

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Хайлайтер Diamond Bomb All-Over Diamond Veil (оттенок How Many Carats)

Это не просто хайлайтер — это магия в упаковке! Текстура напоминает легкий холодный желе-крем, но на коже он абсолютно сухой, что делает нанесение максимально комфортным. Невероятные мелкие блестки добавляют сияния так, будто вы обсыпаны бриллиантовой пылью. Наносите на скулы, глаза, губы, тело — он везде выглядит роскошно.

@fentybeauty Diamond Bomb всегда будет ТОЙ девушкой 💎✨ @michellekdoria 🌸Makeup-beauty наносит на #DiamondBomb в 'How Many Carats?!' на веки и она дарит чисто платиновое, шоу-шоушное сияние, которое all-glitz-no-grit 🤩😮‍💨 Cop our foreva iconic highlighter NOW and get ✨diamond dusted✨ at the #fentybeauty site, @Ulta Beauty, @sephora, @sephoracanada and @Kohl's #sephoraxkohls 🤍 ♬ оригинальное звучание - Fenty Beauty

Плампер для губ Gloss Bomb Heat (оттенок Hot Chocolit Heat)

Этот блеск был настолько популярным, что его невозможно было найти в продаже — раскупали мгновенно! Темно-шоколадный полупрозрачный оттенок добавляет глубины натуральному цвету губ, а формула с тепловым эффектом делает их пухлыми и выразительными. Кстати, если хотите еще больше сияния, есть версия с шиммером — Gloss Bomb Universal Lip Luminizer.

Жидкая матовая помада Stunna Lip Paint

Один из первых бестселлеров бренда — и до сих пор фаворит! Суперлегкая, невесомая текстура, насыщенные оттенки и удобный аппликатор делают ее идеальной для создания четких, роскошных губ. И главное — она не растекается и держится весь день.

Бьюти лайфхаки от Рианны

Идеальная кожа

Перед макияжем звезда всегда использует тонер-сыворотку Fat Water и увлажняющий санскрин Hydra Vizor SPF 30. Гладкая, ухоженная кожа — залог идеального мейка.

Секрет стойкого тона — Double Blurr

Визажист Рианны Присцилла Оно использует этот метод для безупречного финиша. Сначала жидкая тональная основа Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation, затем пудровая основа Pro Filt'r Soft Matte Powder Foundation — результат безупречен!

Легкое скульптурирование

Кремовый стик Match Stix помогает подчеркнуть скулы и создать естественные тени. Рианна добавляет его не только на щеки, но и вдоль линии роста волос для более гармоничного вида.

Трендовые губы омбре

Комбинация матовой помады Icon Velvet в оттенке Bread Winn'r на контуре и блеска Gloss Bomb Cream в Mauve Wive$ на середине губ создает эффектный переход цвета. Такой прием сейчас на пике популярности.

Финальный штрих — матовая кожа

На легендарном выступлении на Super Bowl Рианна быстро освежила макияж пудрой Invisimatte Instant Setting + Blotting Powder — идеальный способ избавиться от блеска и зафиксировать макияж надолго.

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