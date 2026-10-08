Як зробити гелловінський макіяж без допомоги візажиста: 3 ідеї

Макіяж на Гелловін. Фото: magnific

Свято під девізом "чим страшніше, тим красивіше" вже зовсім близько. Разом із ним з’являється привід нарешті спробувати голографічний хайлайтер, синю помаду або накладні вії. На Гелловін можна дати волю фантазії та здивувати оточення сміливим образом. І макіяжу тут відводиться одна з головних ролей.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Якщо ви вперше пробуєте тематичний макіяж, для початку достатньо класичного набору:

праймер;

палетки з різнокольоровими пігментами;

набори спонжів і пензлів;

глітери;

яскрава помада;

чорна підводка.

Гламурний череп

Гламурний череп — один із найпростіших класичних варіантів для Гелловіну. Для такого макіяжу потрібно акуратно промалювати на обличчі всі необхідні деталі за допомогою пензлика та фарб. Щоб зробити образ цікавішим, додайте блискучі камінці. Вони допоможуть перетворити звичний образ черепа на більш яскравий і гламурний.

Анімалістичний макіяж

Цікавим варіантом може стати макіяж на анімалістичну тему. Тут ви можете експериментувати з відтінками, прикрасами та іншими декоративними деталями. Поєднуйте їх між собою та створюйте власний оригінальний образ.

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Анімалістичний макіяж. Фото з Instagram

Стара лялька

Якщо ви хочете зробити макіяж по-справжньому моторошним, зверніть увагу на образ старої ляльки. Страшний ефект створять тріщини на обличчі, які нагадують пошкоджену порцелянову ляльку. Доповнити макіяж можна накладними віями на нижніх повіках. Саме ця деталь зробить образ ще більш лячним.

Макіяж у стилі ляльки. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, що восени в макіяжі зазвичай з’являються бордові, винні та темні відтінки, але 2026 рік приніс до цієї палітри дещо незвичне. Лавандовий wisteria haze, який більше нагадує весняний або літній колір, тепер використовують у макіяжі очей, губ і навіть на щоках.

Також Новини.LIVE повідомляли, що чорна туш уже не є єдиним варіантом для виразного макіяжу очей. Цієї осені її пропонують замінити коричневою, яка теж дає віям потрібний акцент.