Как сделать макияж на Хэллоуин без помощи визажиста: 3 идеи

Макияж на Хэллоуин. Фото: magnific

Праздник под девизом "чем страшнее, тем красивее" уже совсем близко. Вместе с ним появляется повод наконец-то попробовать голографический хайлайтер, синюю помаду или накладные ресницы. На Хэллоуин можно дать волю фантазии и удивить окружающих смелым образом. И макияжу здесь отводится одна из главных ролей.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Если вы впервые пробуете тематический макияж, для начала достаточно классического набора:

праймер;

палетки с разноцветными пигментами;

наборы спонжей и кистей;

глиттер;

яркая помада;

черная подводка.

Гламурный череп

Гламурный череп — один из самых простых классических вариантов для Хэллоуина. Для такого макияжа нужно аккуратно прорисовать на лице все необходимые детали с помощью кисточки и красок. Чтобы сделать образ интереснее, добавьте блестящие камушки. Они помогут превратить привычный образ черепа в более яркий и гламурный.

Анималистический макияж

Интересным вариантом может стать макияж в анималистическом стиле. Здесь вы можете экспериментировать с оттенками, украшениями и другими декоративными деталями. Сочетайте их между собой и создавайте свой собственный оригинальный образ.

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Старая кукла

Если вы хотите сделать макияж по-настоящему жутким, обратите внимание на образ старой куклы. Страшный эффект создадут трещины на лице, напоминающие поврежденную фарфоровую куклу. Дополнить макияж можно накладными ресницами на нижних веках. Именно эта деталь сделает образ еще более пугающим.

Макияж в стиле куклы. Фото з Instagram

Ранее мы писали о том, что осенью в макияже обычно появляются бордовые, винные и темные оттенки, но 2026 год принес в эту палитру нечто необычное. Лавандовый wisteria haze, который больше напоминает весенний или летний цвет, теперь используют в макияже глаз, губ и даже на щеках.

Также Новини.LIVE сообщали, что черная тушь уже не является единственным вариантом для выразительного макияжа глаз. Этой осенью ее предлагают заменить коричневой, которая тоже придает ресницам нужный акцент.