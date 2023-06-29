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Вручення повісток за кордоном: чи варто готуватися до змін з 1 липня

29 червня 2023 06:47
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Дмитро Струк
Редактор
Чи будуть вручати повістки українцям за кордоном з 1 липня: юрист попередив
Військовозобов'язаний отримав повістку. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Питання про вручення повісток військовозобов'язаним українцям за кордоном стоїть дуже гостро після затвердження нових правил військового обліку, згідно з якими на українські консульства та посольства покладені певні зобов'язання. 

Чи можуть дипломатичні установи вручати повістки про призов, розповів юрист Владислав Юрчак в коментарі "24 каналу".

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Яку функцію покладають на дипломатичні відомства 

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року, дипломатичні відомства за кордоном мають:

  • вести військовий облік чоловіків;
  • вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку;
  • повідомляти про початок чергового призову громадян України на строкову службу;
  • "сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.

 

Яку функцію покладають на дипломатичні відомства
Військово-облікові документи. Фото: google.com

Чи вручатимуть за кордоном повістки 

Як зауважив правозахисник, консульським установам не надавали таких повноважень, а отже вручати повістки та здійснювати розгляд справ про адмінправопорушення вони не мають права

Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном.

"Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном", — пояснює Юрчак.

Таким чином з 1 липня ніяких змін щодо цих правил очікувати не варто. 

 

Чи вручають повістки за кордоном
Військовозобов'язаний отримав повістку. Фото: google.com

Раніше ми писали, як діяти, якщо прийшла повістка чоловіку, який перебуває за кордоном, чи можна її проігнорувати та чи загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть жінки-медики виїхати за кордон влітку 2023 року. 

Також ми повідомляли, хто з українських чоловіків може перетинати кордон влітку 2023 року.

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