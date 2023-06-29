Чи будуть вручати повістки українцям за кордоном з 1 липня: юрист попередив

Військовозобов'язаний отримав повістку. Фото: google.com

Питання про вручення повісток військовозобов'язаним українцям за кордоном стоїть дуже гостро після затвердження нових правил військового обліку, згідно з якими на українські консульства та посольства покладені певні зобов'язання.

Чи можуть дипломатичні установи вручати повістки про призов, розповів юрист Владислав Юрчак в коментарі "24 каналу".

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Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року, дипломатичні відомства за кордоном мають:

вести військовий облік чоловіків;

вести списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку;

повідомляти про початок чергового призову громадян України на строкову службу;

"сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Чи вручатимуть за кордоном повістки

Як зауважив правозахисник, консульським установам не надавали таких повноважень, а отже вручати повістки та здійснювати розгляд справ про адмінправопорушення вони не мають права.

Представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном.

"Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном", — пояснює Юрчак.

Таким чином з 1 липня ніяких змін щодо цих правил очікувати не варто.

Військовозобов'язаний отримав повістку. Фото: google.com

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