Будут ли вручать повестки украинцам за рубежом с 1 июля: юрист предупредил

Вручение повесток за границей: стоит ли готовиться к переменам с 1 июля
Вопрос о вручении повесток военнообязанным украинцам за границей стоит очень остро после утверждения новых правил военного учета, согласно которым на украинские консульства и посольства возложены определенные обязательства.
Могут ли дипломатические учреждения вручать повестки о призыве, рассказал юрист Владислав Юрчак в комментарии "24 каналу".
Какую функцию возлагают на дипломатические ведомства
Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, дипломатические ведомства за границей имеют:
- вести военный учет мужчин;
- вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на военном учете;
- сообщать о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу;
- "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации.
Будут ли вручать за границей повестки
Как отметил правозащитник, консульским учреждениям не предоставляли таких полномочий, а значит, вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях они не имеют права.
Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей.
"Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, а потому нововведения в законодательстве никак не влияют на находящихся за рубежом лиц", — объясняет Юрчак.
Таким образом, с 1 июля никаких изменений в отношении этих правил ожидать не стоит.
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