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Вручение повесток за границей: стоит ли готовиться к переменам с 1 июля

29 июня 2023 06:47
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Дмитрий Струк
Редактор
Будут ли вручать повестки украинцам за рубежом с 1 июля: юрист предупредил
Военнообязанный получил повестку. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Вопрос о вручении повесток военнообязанным украинцам за границей стоит очень остро после утверждения новых правил военного учета, согласно которым на украинские консульства и посольства возложены определенные обязательства.

Могут ли дипломатические учреждения вручать повестки о призыве, рассказал юрист Владислав Юрчак в комментарии "24 каналу".

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Какую функцию возлагают на дипломатические ведомства

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, дипломатические ведомства за границей имеют:

  • вести военный учет мужчин;
  • вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на военном учете;
  • сообщать о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу;
  • "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации.

 

Какую функцию возлагают на дипломатические ведомства
Военно-учетные документы. Фото: google.com

Будут ли вручать за границей повестки

Как отметил правозащитник, консульским учреждениям не предоставляли таких полномочий, а значит, вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях они не имеют права.

Представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей.

"Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, а потому нововведения в законодательстве никак не влияют на находящихся за рубежом лиц", — объясняет Юрчак.

Таким образом, с 1 июля никаких изменений в отношении этих правил ожидать не стоит.

 

Вручают ли повестки за границей
Военнообязанный получил повестку. Фото: google.com

Раньше мы писали, как действовать, если пришла повестка находящемуся за рубежом мужчине, можно ли ее проигнорировать и угрожает ли административная или уголовная ответственность

Напомним, мы рассказывали, могут ли женщины-медики уехать за границу летом 2023 года.

Также мы сообщали, кто из украинских мужчин может пересекать границу летом 2023 года.

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