Як правильно доглядати за півоніями - поради професіонала

Півонії у київському Національному ботсаду ім. М. Гришка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

В Україні люблять півонії, і багато хто вирощує їх на своїх присадибних ділянках або на газонах біля будинку. Відомий український селекціонер, автор книги "Півонії", кандидат біологічних наук Василь Горобець в екслюзивному коментарі Новини.LIVE дав чотири корисних поради для любителів цих неймовірно красивих квітів.

Порада перша: зрізайте зайве насіння

Якщо у півонії зав’язується насіння і воно вам не потрібне, зріжте його, радить Василь Горобець. Інакше воно буде тягнути корисні речовини з коріння, і тим самим ослабить рослину: адже чим краще розвинена коренева система, тим сильніша ваша півонія.

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Василь Горобець на селекційній ділянці Національного ботсаду у Києві. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Отже, щоб насіння не зав’язувалося і не тягнуло зайвих корисних речовин, краще його зрізати", — каже селекціонер.

Порада друга: не зрізайте півонію під корінь

Іноді півонію, яку відцвіла, зрізають під самий корінь. Цього робити не можна, якщо ви не хочете, щоб ваша рослина залишилася без поживних речовин.

"Коли півонія цвіте, у неї з коренів все йде в квіти, а після цвітіння відтік поживних речовин йде з листя у кореневу систему", — пояснив Василь Горобець.

Півонії у київському Національному ботсаду ім. М. Гришка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Порада третя: прибирайте квіти, що відцвіли

"Коли півонія відцвітає, дуже важливо прибрати квіти, тому що їхні пелюстки опадають на рослину. Як тільки піде дощ, вони прилипнуть, на них оселяться спори гриба Botrytis, або сірої гнилі, і пелюстки почнуть гнити, а з них гниль перейде на листя. Тому рослину потрібно обтрусити і прибрати пелюстки з грунту граблями", — радить вчений.

Півонії у київському Національному ботсаду ім. М. Гришка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Порада четверта: будьте пильні у серпні

У серпні в Україні, як правило, дуже сухо і спечно. Тому для півонії це дуже складний і водночас важливий період.

"Саме у серпні у півонії відбувається формування бруньок поновлення на наступний рік, в яких вже наприкінці осені все буде закладено: стебло, зачаткові листочки і зачаткова квітка. Тому за можливості у серпні півонії треба рясно поливати – особливо молоді рослини. І не просто шлангом щодня трошки поприскати, а добре полити і зарихлити", — рекомендує Горобець.

Сорт "Жемчужна розсип" авторства Василя Горобця. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Нагадаємо, у київському Національному ботсаду ім. М.М. Гришка показали унікальну колекцію півоній.

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