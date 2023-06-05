Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow Що робити, щоб ваші півонії добре росли: поради відомого селекціонера arrow

Що робити, щоб ваші півонії добре росли: поради відомого селекціонера

5 червня 2023 14:53
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Як правильно доглядати за півоніями - поради професіонала
Півонії у київському Національному ботсаду ім. М. Гришка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

В Україні люблять півонії, і багато хто вирощує їх на своїх присадибних ділянках або на газонах біля будинку. Відомий український селекціонер, автор книги "Півонії", кандидат біологічних наук Василь Горобець в екслюзивному коментарі Новини.LIVE дав чотири корисних поради для любителів цих неймовірно красивих квітів.

Порада перша: зрізайте зайве насіння

Якщо у півонії зав’язується насіння і воно вам не потрібне, зріжте його, радить Василь Горобець. Інакше воно буде тягнути корисні речовини з коріння, і тим самим ослабить рослину: адже чим краще розвинена коренева система, тим сильніша ваша півонія.

Читайте також:
Півонії в київському ботсаду - Василь Горобець
Василь Горобець на селекційній ділянці Національного ботсаду у Києві. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Отже, щоб насіння не зав’язувалося і не тягнуло зайвих корисних речовин, краще його зрізати", — каже селекціонер.

Порада друга: не зрізайте півонію під корінь

Іноді півонію, яку відцвіла, зрізають під самий корінь. Цього робити не можна, якщо ви не хочете, щоб ваша рослина залишилася без поживних речовин.

"Коли півонія цвіте, у неї з коренів все йде в квіти, а після цвітіння відтік поживних речовин йде з листя у кореневу систему", — пояснив Василь Горобець.

Півонії в київському ботсаду
Півонії у київському Національному ботсаду ім. М. Гришка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Порада третя: прибирайте квіти, що відцвіли

"Коли півонія відцвітає, дуже важливо прибрати квіти, тому що їхні пелюстки опадають на рослину. Як тільки піде дощ, вони прилипнуть, на них оселяться спори гриба Botrytis, або сірої гнилі, і пелюстки почнуть гнити, а з них гниль перейде на листя. Тому  рослину потрібно обтрусити і прибрати пелюстки з грунту граблями", — радить вчений.

Півонії в київському ботсаду
Півонії у київському Національному ботсаду ім. М. Гришка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Порада четверта: будьте пильні у серпні

У серпні в Україні, як правило, дуже сухо і спечно. Тому для півонії це дуже складний і водночас важливий період.

"Саме у серпні у півонії відбувається формування бруньок поновлення на наступний рік, в яких вже наприкінці осені все буде закладено: стебло, зачаткові листочки і зачаткова квітка. Тому за можливості у серпні півонії треба рясно поливати – особливо молоді рослини. І не просто шлангом щодня трошки поприскати, а добре полити і зарихлити", — рекомендує Горобець.

Півонія "Жемчужна розсип"
Сорт "Жемчужна розсип" авторства Василя Горобця. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Нагадаємо, у київському Національному ботсаду ім. М.М. Гришка показали унікальну колекцію півоній.

Також Новини.LIVE писали, які овочі й квіти можна посадити у тіні та які культури треба саджати у червні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB