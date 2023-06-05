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Что делать, чтобы ваши пионы хорошо росли: советы известного селекционера

5 июня 2023 14:53
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Как правильно ухаживать за пионами - советы профессионала
Пионы в киевском Национальном ботсаду им. Н. Гришко. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В Украине любят пионы, и многие выращивают их на своих приусадебных участках или на газонах у дома. Известный украинский селекционер, автор книги "Пионы", кандидат биологических наук Василий Горобец в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE дал четыре полезных совета для любителей этих невероятно красивых цветов.

Совет первый: срезайте лишние семена

Если у пиона завязываются семена и они вам не нужны, срежьте их, советует Василий Горобец. Иначе они будут вытягивать полезные вещества из корней, и тем самым ослабят растение: ведь чем лучше развита корневая система, тем сильнее ваш пион.

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Пионы в киевском ботсаду - Василий Воробей
Василий Горобец на селекционном участке Национального ботсада в Киеве. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

"Следовательно, чтобы семена не завязывались и не тянули лишние полезные вещества, лучше их срезать", — говорит селекционер.

Совет второй: не срезайте пион под корень

Иногда отцветший пион срезают под самый корень. Этого делать нельзя, если вы не хотите, чтобы ваше растение осталось без питательных веществ.

"Когда пион цветет, у него из корней все уходит в цветы, а после цветения отток питательных веществ уходит из листьев в корневую систему", — объяснил Василий Горобец.

Пионы в киевском ботсаду
Пионы в киевском Национальном ботсаду им. Н. Гришко. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Совет третий: убирайте отцветшие цветы

"Когда пион отцветает, очень важно убрать цветы, потому что их лепестки опадают на растение. Как только пойдет дождь, они прилипнут, на них поселятся споры гриба Botrytis, или серой гнили, и лепестки начнут гнить, а с них гниль перейдет на листья. Поэтому растение нужно отряхнуть и убрать лепестки с почвы граблями», — советует ученый.

Пионы в киевском ботсаду
Пионы в киевском Национальном ботсаду им. Н. Гришко. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Совет четвертый: будьте бдительны в августе

В августе в Украине, как правило, очень сухо и жарко. Поэтому для пиона это очень сложный и в то же время важный период.

"Именно в августе у пиона происходит формирование почек обновления на следующий год, в которых уже в конце осени все будет заложено: стебель, зачаточные листочки и зачаточный цветок. Поэтому по возможности в августе пионы нужно обильно поливать – особенно молодые растения. И не просто шлангом каждый день немного попрыскать, а хорошенько полить и зарыхлить», — рекомендует Горобец.

Пион "Жемчужная россыпь"
Сорт "Жемчужная россыпь" авторства Василия Горобца. . Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Напомним, в киевском Национальном ботсаду им. Н.Н. Гришко показали уникальную коллекцию пионов.

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