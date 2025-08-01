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Акції Meta рекордно зросли — як Цукерберг обігнав конкурентів

1 серпня 2025 10:02
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Meta отримала рекордне зростання акцій — які таємниці успіху Марка Цукерберга
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг. Фото: Reuters
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Meta Platforms показала рекордне зростання акцій на 11% під час розширених торгів. Причина — потужне повернення інвестицій у штучний інтелект, що оживив її основний бізнес із реклами. Це вражаюче фінансове зрушення, за оцінками експертів, може стати переломним для компанії в боротьбі за лідерство в індустрії ШІ.

Як повідомляє Reuters, Meta оновила прогноз по капітальних витратах, підвищивши нижню межу на 2 млрд дол. — до 66-72 млрд дол. на рік. Такий крок свідчить про намір компанії інтенсивно розвивати інфраструктуру для обслуговування ШІ-рішень, що мають підтримати її цифрові платформи Facebook та Instagram.

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Генеральний директор Meta Марк Цукерберг наголосив, що ШІ відкриває нові можливості для бізнесу, особливо в рекламній сфері. 

"ШІ дозволяє нам робити великі прориви у бізнесі, який заробляє на продажі реклами у Facebook та Instagram", — сказав він під час розмови з аналітиками.

Рекламодавці отримали точніші інструменти для взаємодії з аудиторією, що одразу ж відобразилось у зростанні виручки.

Прогноз компанії на третій квартал 2025 року — дохід у межах 47,5-50,5 млрд дол., що значно перевищує очікування аналітиків (46,15 млрд дол.). Meta також вказала на 1% вигоди через ослаблення долара, проте зазначила, що темпи зростання в четвертому кварталі можуть бути нижчими.

Капітальні витрати на ШІ продовжать зростати

Meta відверто попередила: 2026 рік стане періодом ще вищих витрат, ніж 2025. Компанія інвестує в побудову нових дата-центрів, залучення провідних спеціалістів та модернізацію систем. Уже зараз зарплати ключових дослідників ШІ суттєво зросли, а ринок кадрів дедалі більше нагадує гонку озброєнь.

Також Meta змагається за інженерні ресурси з Microsoft і Alphabet — конкурентами, які активно нарощують власні інвестиції в ШІ. Зокрема, Microsoft планує витратити понад 30 млрд дол. уже в першому фіскальному кварталі (проти очікуваних 23,75 млрд дол.), а Alphabet підвищила капітальні витрати до 85 млрд дол.

З ким змагається Meta у сфері штучного інтелекту

Успіх Meta не відбувається у вакуумі. Вся технологічна індустрія сьогодні обертається навколо ШІ. Microsoft, яка тісно співпрацює з OpenAI, активно розширює хмарну інфраструктуру, що дозволяє обслуговувати зростаючий попит на ШІ-сервіси. Alphabet, своєю чергою, фокусується на власних мовних моделях і сервісах для бізнесу.

У цій боротьбі Meta вирішила зробити ставку на глибинну інтеграцію ШІ саме в рекламні продукти, що безпосередньо приносять прибуток. Це дозволяє їй показувати результати швидше, ніж інші гравці, що витрачають кошти переважно на дослідницькі розробки.

"Витрати Meta на бачення ШІ залишаються високими, і це викликатиме пильну увагу з боку інвесторів, які прагнуть побачити прибутки", — застерігає аналітик Emarketer Мінда Смайлі.

Інвестори підтримали стратегію Meta 

Незважаючи на стрімке зростання витрат, ринок позитивно відреагував на плани компанії. Акції Meta з початку 2025 року виросли майже на 20%. Зокрема, зростання на постмаркеті в середу разом з акціями Microsoft додало близько півтрильйона доларів до сукупної ринкової капіталізації.

Це свідчить про довіру до довгострокової стратегії Цукерберга, яка базується на гіпотезі про створення суперінтелекту — ШІ, здатного перевершити людський інтелект в усіх галузях. Попри скептицизм деяких інвесторів, цей наратив залишається потужним рушієм росту вартості акцій Meta.

Чи зможе Meta втримати лідерство у 2026 році

Попереду на Meta чекає чимало викликів. Нарощування витрат потребує чітких доказів ефективності кожного нового продукту. Інвестори очікують стабільного зростання прибутків, а не лише гучних обіцянок. Конкуренція не зменшуватиметься: Microsoft, Google і навіть менші гравці продовжать агресивне інвестування.

Однак, якщо Meta вдасться реалізувати задумане — компанія може стати не просто рекламним гігантом, а технологічним лідером нової епохи. Усе залежить від здатності команди швидко трансформувати інновації у прибуткові сервіси.

Як повідомлялось, Марк Цукерберг вважає, що вже цього року штучний інтелект зможе працювати на рівні програміста середнього рівня. 

Також ми розповідали, що Цукерберг придбав маєток у Вашингтоні. Розкішна нерухомість за 23 мільйони доларів знаходиться у престижному районі. 

Facebook Instagram Марк Цукерберг Meta штучний інтелект акції
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