Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Инвестиции arrow Акции Meta рекордно выросли — как Цукерберг обогнал конкурентов arrow

Акции Meta рекордно выросли — как Цукерберг обогнал конкурентов

1 августа 2025 10:02
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Meta получила рекордный рост акций — какоие тайны успеха Марка Цукерберга
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Фото: Reuters
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Meta Platforms показала рекордный рост акций на 11% во время расширенных торгов. Причина — мощный возврат инвестиций в искусственный интеллект, ожививший ее основной бизнес по рекламе. Этот впечатляющий финансовый сдвиг, по оценкам экспертов, может стать переломным для компании в борьбе за лидерство в индустрии ИИ.

Как сообщает Reuters, Meta обновила прогноз по капитальным затратам, повысив нижнюю границу на 2 млрд долл. — до 66-72 млрд долл. в год. Такой шаг свидетельствует о намерении компании интенсивно развивать инфраструктуру для обслуживания ИИ-решений, которые должны поддержать ее цифровые платформы Facebook и Instagram.

Реклама
Читайте также:

Реклама на основе ИИ подняла стоимость акций Meta

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг отметил, что ИИ открывает новые возможности для бизнеса, особенно в рекламной сфере.

"ИИ позволяет нам делать большие прорывы в бизнесе, который зарабатывает на продаже рекламы в Facebook и Instagram", — сказал он во время разговора с аналитиками.

Рекламодатели получили более точные инструменты для взаимодействия с аудиторией, что сразу же отразилось в росте выручки.

Прогноз компании на третий квартал 2025 года — доход в пределах 47,5-50,5 млрд долл., что значительно превышает ожидания аналитиков (46,15 млрд долл.). Meta также указала на 1% выгоды из-за ослабления доллара, однако отметила, что темпы роста в четвертом квартале могут быть ниже.

Капитальные расходы на ИИ продолжат расти

Meta откровенно предупредила: 2026 год станет периодом еще более высоких расходов, чем 2025. Компания инвестирует в построение новых дата-центров, привлечение ведущих специалистов и модернизацию систем. Уже сейчас зарплаты ключевых исследователей ИИ существенно выросли, а рынок кадров все больше напоминает гонку вооружений.

Также Meta соревнуется за инженерные ресурсы с Microsoft и Alphabet — конкурентами, которые активно наращивают собственные инвестиции в ИИ. В частности, Microsoft планирует потратить более 30 млрд долл. уже в первом фискальном квартале (против ожидаемых 23,75 млрд долл.), а Alphabet повысила капитальные расходы до 85 млрд долл.

С кем соревнуется Meta в сфере искусственного интеллекта

Успех Meta не происходит в вакууме. Вся технологическая индустрия сегодня вращается вокруг ИИ. Microsoft, которая тесно сотрудничает с OpenAI, активно расширяет облачную инфраструктуру, позволяющую обслуживать растущий спрос на ИИ-сервисы. Alphabet, в свою очередь, фокусируется на собственных языковых моделях и сервисах для бизнеса.

В этой борьбе Meta решила сделать ставку на глубинную интеграцию ИИ именно в рекламные продукты, непосредственно приносящие прибыль. Это позволяет ей показывать результаты быстрее, чем другие игроки, тратящие средства преимущественно на исследовательские разработки.

"Затраты Meta на видение ИИ остаются высокими, и это будет вызывать пристальное внимание со стороны инвесторов, стремящихся увидеть прибыль", — предостерегает аналитик Emarketer Минда Смайли.

Инвесторы поддержали стратегию Meta

Несмотря на стремительный рост расходов, рынок положительно отреагировал на планы компании. Акции Meta с начала 2025 года выросли почти на 20%. В частности, рост на постмаркете в среду вместе с акциями Microsoft добавил около полутриллиона долларов к совокупной рыночной капитализации.

Это свидетельствует о доверии к долгосрочной стратегии Цукерберга, которая базируется на гипотезе о создании суперинтеллекта — ИИ, способного превзойти человеческий интеллект во всех отраслях. Несмотря на скептицизм некоторых инвесторов, этот нарратив остается мощным двигателем роста стоимости акций Meta.

Сможет ли Meta удержать лидерство в 2026 году

Впереди Meta ждет немало вызовов. Наращивание расходов требует четких доказательств эффективности каждого нового продукта. Инвесторы ожидают стабильного роста доходов, а не только громких обещаний. Конкуренция не будет уменьшаться: Microsoft, Google и даже меньшие игроки продолжат агрессивное инвестирование.

Однако, если Meta удастся реализовать задуманное — компания может стать не просто рекламным гигантом, а технологическим лидером новой эпохи. Все зависит от способности команды быстро трансформировать инновации в прибыльные сервисы.

Как сообщалось, Марк Цукерберг считает, что уже в этом году искусственный интеллект сможет работать на уровне программиста среднего уровня.

Также мы рассказывали, что Цукерберг приобрел имение в Вашингтоне. Роскошная недвижимость за 23 миллиона долларов находится в престижном районе.

Facebook Instagram Марк Цукерберг Meta искусственный интеллект акции
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:31 Виткофф едет в Москву — о чем надеется договориться с Кремлем

23:11 Президент Лаоса сделал Путину неожиданный подарок

22:58 В ПСЖ начали процесс "выдворения" российского вратаря из клуба

22:58 В Одессе люди требуют передать на лечение енота из зоопарка

22:09 Россияне готовят Донецкий аэропорт под военные цели — фото

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима - 80x80

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима

21:43 Украина впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы

21:40 Кузнецова сняли с луганской ячейки "Слуги народа"

21:08 Зеленский подытожил разоблачение коррупционных схем — обращение

20:31 Графики света в Одессе — ожидать ли отключений завтра

20:14 Правительство направит распоряжение об увольнении Гайдая

23:31 Виткофф едет в Москву — о чем надеется договориться с Кремлем

23:11 Президент Лаоса сделал Путину неожиданный подарок

22:58 В ПСЖ начали процесс "выдворения" российского вратаря из клуба

22:58 В Одессе люди требуют передать на лечение енота из зоопарка

22:09 Россияне готовят Донецкий аэропорт под военные цели — фото

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима - 80x80

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима

21:43 Украина впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы

21:40 Кузнецова сняли с луганской ячейки "Слуги народа"

21:08 Зеленский подытожил разоблачение коррупционных схем — обращение

20:31 Графики света в Одессе — ожидать ли отключений завтра

20:14 Правительство направит распоряжение об увольнении Гайдая

19:43 Как выглядит Одесский "Привоз" через неделю после атаки шахедов

25 июля

19:43 На рождение ребенка 50 тыс. — что думают одесситы об инициативе

24 июля

22:33 Конюшня после удара дрона — как спасали лошадей в Одессе

23 июля

19:43 Какой должна быть мобилизация в Украине — что думают одесситы

22 июля

19:43 Как изменились цены на Привозе летом — что покупают одесситы

21 июля

19:44 Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

19 июля

06:33 Морской дракон вернулся — что еще скрывает в себе Черное море

18 июля

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

Text

21:34 Остановят ли Путина санкции Трампа — эфир с Гетманцевым

Text

21:00 Муниципальная охрана Киева за миллиард — эфир Наша справа

Text

17:50 Новые системы ПВО для ВСУ и условия Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Последствия атаки на Киев и новые призывы к миру — эфир День.LIVE

Text

08:00 Жесткие условия Трампа и созыв Совбеза ООН — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Ковальчук призналась, что произошло в Дубае —главное из интервью

20 июля 2025

00:57Усик Дюбуа — полная хронология победного боя нашего чемпиона

22 июля 2025

06:30 Надбавки для пенсионеров в августе — кому доплатят более 1500 грн

26 июля 2025

17:42 Военный объяснил, почему многие украинцы избегают мобилизации

03:00 Бюджетный и вкусный торт "Мечта" — готовится без миксера

05:45 Минимальные пенсии — какие суммы получат украинцы в августе

27 июля 2025

03:00 Этот "Стаканчиковый торт" побил все рекорды — рецепт десерта

21 июля 2025

20:30 Билецкий высказался об обысках и задержаниях в НАБУ

24 июля 2025

20:55 17-летние обязаны стать на учет до 31 июля — юрист

30 июля 2025

10:09 Олислагерс раскрыла секрет побед над Магучих

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации