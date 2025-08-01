Meta получила рекордный рост акций — какоие тайны успеха Марка Цукерберга

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Meta Platforms показала рекордный рост акций на 11% во время расширенных торгов. Причина — мощный возврат инвестиций в искусственный интеллект, ожививший ее основной бизнес по рекламе. Этот впечатляющий финансовый сдвиг, по оценкам экспертов, может стать переломным для компании в борьбе за лидерство в индустрии ИИ.

Как сообщает Reuters, Meta обновила прогноз по капитальным затратам, повысив нижнюю границу на 2 млрд долл. — до 66-72 млрд долл. в год. Такой шаг свидетельствует о намерении компании интенсивно развивать инфраструктуру для обслуживания ИИ-решений, которые должны поддержать ее цифровые платформы Facebook и Instagram.

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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг отметил, что ИИ открывает новые возможности для бизнеса, особенно в рекламной сфере.

"ИИ позволяет нам делать большие прорывы в бизнесе, который зарабатывает на продаже рекламы в Facebook и Instagram", — сказал он во время разговора с аналитиками.

Рекламодатели получили более точные инструменты для взаимодействия с аудиторией, что сразу же отразилось в росте выручки.

Прогноз компании на третий квартал 2025 года — доход в пределах 47,5-50,5 млрд долл., что значительно превышает ожидания аналитиков (46,15 млрд долл.). Meta также указала на 1% выгоды из-за ослабления доллара, однако отметила, что темпы роста в четвертом квартале могут быть ниже.

Капитальные расходы на ИИ продолжат расти

Meta откровенно предупредила: 2026 год станет периодом еще более высоких расходов, чем 2025. Компания инвестирует в построение новых дата-центров, привлечение ведущих специалистов и модернизацию систем. Уже сейчас зарплаты ключевых исследователей ИИ существенно выросли, а рынок кадров все больше напоминает гонку вооружений.

Также Meta соревнуется за инженерные ресурсы с Microsoft и Alphabet — конкурентами, которые активно наращивают собственные инвестиции в ИИ. В частности, Microsoft планирует потратить более 30 млрд долл. уже в первом фискальном квартале (против ожидаемых 23,75 млрд долл.), а Alphabet повысила капитальные расходы до 85 млрд долл.

С кем соревнуется Meta в сфере искусственного интеллекта

Успех Meta не происходит в вакууме. Вся технологическая индустрия сегодня вращается вокруг ИИ. Microsoft, которая тесно сотрудничает с OpenAI, активно расширяет облачную инфраструктуру, позволяющую обслуживать растущий спрос на ИИ-сервисы. Alphabet, в свою очередь, фокусируется на собственных языковых моделях и сервисах для бизнеса.

В этой борьбе Meta решила сделать ставку на глубинную интеграцию ИИ именно в рекламные продукты, непосредственно приносящие прибыль. Это позволяет ей показывать результаты быстрее, чем другие игроки, тратящие средства преимущественно на исследовательские разработки.

"Затраты Meta на видение ИИ остаются высокими, и это будет вызывать пристальное внимание со стороны инвесторов, стремящихся увидеть прибыль", — предостерегает аналитик Emarketer Минда Смайли.

Инвесторы поддержали стратегию Meta

Несмотря на стремительный рост расходов, рынок положительно отреагировал на планы компании. Акции Meta с начала 2025 года выросли почти на 20%. В частности, рост на постмаркете в среду вместе с акциями Microsoft добавил около полутриллиона долларов к совокупной рыночной капитализации.

Это свидетельствует о доверии к долгосрочной стратегии Цукерберга, которая базируется на гипотезе о создании суперинтеллекта — ИИ, способного превзойти человеческий интеллект во всех отраслях. Несмотря на скептицизм некоторых инвесторов, этот нарратив остается мощным двигателем роста стоимости акций Meta.

Сможет ли Meta удержать лидерство в 2026 году

Впереди Meta ждет немало вызовов. Наращивание расходов требует четких доказательств эффективности каждого нового продукта. Инвесторы ожидают стабильного роста доходов, а не только громких обещаний. Конкуренция не будет уменьшаться: Microsoft, Google и даже меньшие игроки продолжат агрессивное инвестирование.

Однако, если Meta удастся реализовать задуманное — компания может стать не просто рекламным гигантом, а технологическим лидером новой эпохи. Все зависит от способности команды быстро трансформировать инновации в прибыльные сервисы.

Как сообщалось, Марк Цукерберг считает, что уже в этом году искусственный интеллект сможет работать на уровне программиста среднего уровня.

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