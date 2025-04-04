Марк Цукерберг купив особняк ближче до Трампа у Вашингтоні за 23 мільйони доларів (фото)

Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Вашингтон стає не лише політичним центром США, а й новим магнітом для найвпливовіших підприємців світу. Останній гучний приклад — Марк Цукерберг, засновник Meta, який нещодавно придбав елітний маєток у престижному районі Woodland Normanstone за 23 мільйони доларів.

Як пише Politico, місцеві жителі понад місяць гадали, хто ж виклав готівкою кругленьку суму за особняк площею понад 1400 квадратних метрів. Таємниця розкрилася, коли представник Meta офіційно підтвердив: так, це саме Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан.

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Чому саме Вашингтон

За офіційною версією, Цукерберг прагне проводити більше часу в столиці, щоб зануритися в роботу над питаннями технологічної політики. Утім, експерти кажуть: усе значно глибше. Йдеться не тільки про зручність, а й про нову бізнес-реальність, де доступ до влади стає стратегічним ресурсом.

Вашингтон дедалі частіше називають "золотою столицею Трампа" — і не дарма. У політично заряджену атмосферу міста дедалі активніше інтегруються великі гравці бізнесу. Елітна нерухомість у столиці США — вже не просто статусна покупка, а символ нової бізнес-культури, де вміння бути "в потрібному місці в потрібний час" набуває особливого сенсу.

Новий особняк Цукерберга у Вашингтоні. Фото: Politico

Хто ще "переселився ближче до Трампа"

Цукерберг далеко не перший у цьому списку. Ще у 2016 році засновник Amazon Джефф Безос виклав ті ж самі 23 мільйони доларів за розкішний будинок у Вашингтоні. У 2021-му до елітної компанії приєднався Пітер Тіль, співзасновник PayPal, який придбав житло за 13 мільйонів.

Не відстав і Ерік Шмідт, колишній керівник Google. Його вибір — стильна резиденція в Джорджтауні за 15 мільйонів доларів. А ось інвестор Девід Сакс, нинішній радник у Білому домі, обрав будинок вартістю 10,3 мільйона.

Усі ці угоди — свідчення чіткої тенденції: бізнес починає жити за новими правилами, де географія присутності — ключ до впливу.

Елітна нерухомість як стратегія

Рієлтори та аналітики сходяться в одному: попит на житло серед мільярдерів у столиці лише зростатиме. Наближення до центрів ухвалення рішень — новий бізнес-інструмент, який важко ігнорувати. Для Цукерберга і компанії Вашингтон — це вже не просто місце для зустрічей з чиновниками, а постійна точка впливу.

Раніше Цукерберг відвідав Білий дім, де мав зустріч з представниками адміністрації Дональда Трампа. Під час візиту обговорювалися можливі напрямки співпраці та пропозиції від засновника Meta. Зокрема, йшлося про те, як компанія може сприяти захисту та зміцненню технологічного лідерства США на міжнародній арені.

Також ми повідомляли, що запровадження нових мит Трампом призвело до миттєвих фінансових втрат серед найбагатших людей світу. Найбільших збитків зазнав Цукерберг, чиї статки зменшилися на 17,9 мільярда доларів через падіння акцій його соціальної компанії на 9%.