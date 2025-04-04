Марк Цукерберг купил особняк ближе к Трампу в Вашингтоне за 23 миллиона долларов (фото)

Марк Цукерберг. Фото: Reuters

Вашингтон становится не только политическим центром США, но и новым магнитом для самых влиятельных предпринимателей мира. Последний громкий пример — Марк Цукерберг, основатель Meta, который недавно приобрел элитный особняк в престижном районе Woodland Normanstone за 23 миллиона долларов.

Как пишет Politico, местные жители больше месяца гадали, кто же выложил наличными кругленькую сумму за особняк площадью более 1400 квадратных метров. Тайна раскрылась, когда представитель Meta официально подтвердил: да, это именно Цукерберг и его жена Присцилла Чан.

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Почему именно Вашингтон

По официальной версии, Цукерберг стремится проводить больше времени в столице, чтобы погрузиться в работу над вопросами технологической политики. Впрочем, эксперты говорят: все значительно глубже, речь идет не только об удобстве, но и о новой бизнес-реальности, где доступ к власти становится стратегическим ресурсом.

Вашингтон все чаще называют "золотой столицей Трампа" — и не зря. В политически заряженную атмосферу города все активнее интегрируются крупные игроки бизнеса. Элитная недвижимость в столице США — уже не просто статусная покупка, а символ новой бизнес-культуры, где умение быть "в нужном месте в нужное время" приобретает особый смысл.

Новый особняк Цукерберга в Вашингтоне. Фото: Politico

Кто еще "переселился поближе к Трампу"

Цукерберг далеко не первый в этом списке. Еще в 2016 году основатель Amazon Джефф Безос выложил те же 23 миллиона долларов за роскошный дом в Вашингтоне. В 2021-м к элитной компании присоединился Питер Тиль, сооснователь PayPal, который приобрел жилье за 13 миллионов.

Не отстал и Эрик Шмидт, бывший руководитель Google. Его выбор — стильная резиденция в Джорджтауне за 15 миллионов долларов. А вот инвестор Дэвид Сакс, нынешний советник в Белом доме, выбрал дом стоимостью 10,3 миллиона.

Все эти сделки — свидетельство четкой тенденции: бизнес начинает жить по новым правилам, где география присутствия — ключ к влиянию.

Элитная недвижимость как стратегия

Риелторы и аналитики сходятся в одном: спрос на жилье среди миллиардеров в столице будет только расти. Приближение к центрам принятия решений — новый бизнес-инструмент, который трудно игнорировать. Для Цукерберга и компании Вашингтон — это уже не просто место для встреч с чиновниками, а постоянная точка влияния.

Ранее Цукерберг посетил Белый дом, где имел встречу с представителями администрации Дональда Трампа. Во время визита обсуждались возможные направления сотрудничества и предложения от основателя Meta. В частности, речь шла о том, как компания может способствовать защите и укреплению технологического лидерства США на международной арене.

Также мы сообщали, что введение новых пошлин Трампом привело к мгновенным финансовым потерям среди самых богатых людей мира. Наибольшие убытки понес Цукерберг, чье состояние уменьшилось на 17,9 миллиарда долларов из-за падения акций его социальной компании на 9%.