Ціни на цукор — у світі за місяць суттєво подорожчав солодкий продукт

Цукор нефасований. Фото: УНІАН

На світових ринках суттєво подорожчав цукор через невтішні прогнози щодо майбутнього врожаю. У вересні 2023 року Індекс цін на солодкий продукт зріс майже на 10% порівняно із серпнем.

Про це свідчать дані "Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН‎"‎ (FАО).

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Ситуація із цінами на цукор

Як зазначається, у вересні Індекс світових цін на продовольство майже не змінився порівняно із серпнем. Він перебуває на 24% нижче за своє пікове значення, зафіксоване у березні минулого року.

Згідно зі звітом, Індекс продовольчих цін, що відстежує цінові зміни на міжнародній арені на продовольчі товари, у вересні у середньому перебував на рівні 121,5 пункту проти 121,4 пункту попереднього місяця.

"Таким чином, індекс на 10,7% нижче свого минулорічного значення і на 24% нижче свого історичного максимуму, досягнутого в березні 2022 року", — наголошують аналітики.

Водночас, окрему увагу відвели цукру, адже Індекс цін на цей солодкий продукт підскочив за місяць на 9,8%. Показник досягнув найвищого рівня, починаючи з листопада 2010 року через зростання занепокоєння з приводу погіршення світової пропозиції майбутнього сезону.

У FAO зауважують, що ранні прогнози говорять про зниження виробництва в основних країн-виробників. Йдеться про Таїланд та Індію. Як пояснюють аналітики, це пов’язано із так званим явищем Ель-Ніньйо.

"Однак, великий урожай, який зараз збирають у Бразилії, на тлі сприятливих погодних умов обмежив щомісячне зростання світових цін на цукор", — додали експерти.

Світові ціни на шоколад

Як пише агенція Bloomberg, на світових ринках назріває загроза дефіциту шоколаду через скорочення врожаю какао-бобів, що неминуче негативно вплине на ціни.

Експерти застерігають, що на світ чекає третій поспіль глобальний дефіцит какао-бобів, вартість яких сягнула багаторічних максимумів. Аналітики пов'язують це також з погодним феноменом Ель-Ніньо. Це спровокували зливи, нашестя комах-шкідників і спалахи хвороб рослин у Західній Африці.

В агенції зазначають, що в середині вересня ціни нью-йоркських ф’ючерсів на какао-боби сягнули максимальних за останні 12 років, однак згодом дещо знизились.

Більше про ціни

Нагадаємо, Світовий банк поліпшив прогноз зростання української економіки. Так, згідно з даними, ВВП нашої країн зросте цього року на півтора відсотка більше, ніж передбачалося у червні й сягне 3,5%. На 2024 рік прогнози ще більш оптимістичні.

Також ми писали, що в Україні восени поточного року очікується подорожчання майже всіх груп продуктів та товарів. Зокрема, зростуть ціни на найбільш популярний продукт — хліб.