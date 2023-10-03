Ціни на шоколад — у світі назріває глобальний дефіцит какао-бобів

Шоколадні цукерки. Фото: google.com

На світових ринках назріває загроза дефіциту шоколаду через скорочення врожаю какао-бобів. Це неминуче негативно вплине на ціни.

Про це інформує агенція Bloomberg.

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Як зазначають експерти, на світ чекає третій поспіль глобальний дефіцит какао-бобів, вартість яких сягнула багаторічних максимумів. Аналітики пов'язують це з погодним феноменом Ель-Ніньо. Це спровокували проливні дощі, нашестя комах-шкідників і спалахи хвороб рослин у Західній Африці.

За останній рік світові ціни на какао-боби підскочили на близько 47% на тлі побоювань, що погана погода і спалах захворювань культур вкрай погано вплинуть на врожай у Кот-д'Івуарі та Гані, на які припадає дві третини світових поставок сировини.

Очікується, що урожай у Кот-д'Івуарі у майбутньому сезоні (у жовтні-березні) може впасти на 20% проти минулого року. За даними Трейдера Marex, світовий дефіцит какао сягне 279 тис. тонн. Тобто показник більший, ніж у двох попередніх випадках разом взятих.

Що буде з цінами на какао-боби

Це відіб'ється на всьому ланцюжку поставок. Зараз какао-фабрики вже сповільнили переробку бобів на продукцію, яку використовують в кондитерських виробах.

З огляду на це, можуть подорожчати шоколадні вироби. Зокрема, про зростання цін попередили такі провідні виробники, такі, як Hershey Co. і Lindt & Spruengli AG.

Водночас учасники ринку побоюються, що через зростання цін попит на шоколад впаде у Європі та Азії, що лише ускладнить ситуацію.

Агенція зазначає, що в середині вересня ціна нью-йоркських ф’ючерсів на какао-боби сягнула максимальної за останні 12 років, проте згодом дещо знизилась. Зокрема, на початку року ціни на какао-боби сягнули 2,7 тис. доларів за тонну, що теж стало максимумом проти попереднього року.

Джерело: Bloomberg

"Шоколад — це предмет розкоші, тому він не завжди відповідає еластичній кореляції ціни та попиту... Однак більші ціни в кінцевому підсумку означатимуть меншу кількість споживачів", — розповів віцепрезидент із сировинних товарів в Азії брокера StoneX Даррен Стетцель.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують посилити вимоги до виробництва фруктових соків. Очікується, що така продукція відповідатиме європейським нормам.

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