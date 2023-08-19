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Побили рекорд: як змінилися ціни на каву у 2023 році

19 серпня 2023 14:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на каву — вартість арабіки побила рекорд у 2023 році
Кава у чашці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З початку 2023 року у світі вартість кави сорту арабіка суттєво змінилась. Ціни опустились до мінімального рівня.

Про це повідомляє Аgronews.ua.

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Як змінилась вартість кави у 2023 році

Як зазначається, ціни опустились до мінімуму за останні сім місяців в очікуванні гарного врожаю у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави у світі.

Так, ф’ючерси на арабіку на біржі ICE під час торгів у цього тижня опускалися нижче позначки 1,52 долара за фунт.

За інформацією бразильського об’єднання експортерів Cooxupe, в цій країні вже зібрали 74,9% врожаю кави проти 71,7% минулого року.

За новим прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), цього та наступного сільськогосподарського року виробництво кави у світі має підвищитися на 2,5%, до 174,3 мільйона мішків, завдяки зростанню виробництва арабіки на 6,9%.

Міністерство очікує, що в Бразилії обсяг виробництва збільшиться на 14,5%, до 67,9 мільйона мішків.

Навесні повідомлялося, що в світі суттєво зросли ціни на каву, основна причина цього — вичерпання запасів попереднього врожаю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на українському ринку небезпечного продукту. Йдеться про ввезення меленої кави, яка містить шкідливу для здоров'я речовину.

Також ми писали, що в Україні планують посилити вимоги до виробництва фруктових соків. Очікується, що така продукція відповідатиме європейським нормам.

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