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Побили рекорд: как изменились цены на кофе в 2023 году

19 августа 2023 14:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на кофе – стоимость арабики побила рекорд в 2023 году
Кофе в чашке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С начала 2023 года в мире стоимость кофе сорта арабика существенно изменилась. Цены опустились до минимального уровня.

Об этом сообщает Аgronews.ua.

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Как изменилась стоимость кофе в 2023 году

Как отмечается, цены опустились до минимума за последние семь месяцев в ожидании хорошего урожая в Бразилии, который является крупнейшим производителем кофе в мире.

Так, фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов на этой неделе опускались ниже отметки 1,52 доллара за фунт.

По информации бразильского объединения экспортеров Cooxupe, в этой стране уже собрали 74,9% урожая кофе против 71,7% в прошлом году.

По новому прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), в этом и следующем сельскохозяйственном году производство кофе в мире должно повыситься на 2,5%, до 174,3 миллиона мешков, благодаря росту производства арабики на 6,9%.

Министерство ожидает, что в Бразилии объем производства увеличится на 14,5%, до 67,9 миллиона мешков.

Весной сообщалось, что в мире существенно выросли цены на кофе, основная причина этого — истощение запасов предыдущего урожая.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на украинском рынке опасного продукта. Речь идет о ввозе молотого кофе, который содержит вредное для здоровья вещество.

Также мы писали, что в Украине планируется ужесточить требования к производству фруктовых соков. Ожидается, что такая продукция будет соответствовать европейским нормам.

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