Цены на шоколад – в мире назревает глобальный дефицит какао-бобов

Шоколадные конфеты. Фото: google.com

На мировых рынках назревает угроза дефицита шоколада из-за сокращения урожая какао-бобов. Это неизбежно окажет негативное влияние на цены.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

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Как неурожай какао-бобов повлияет на рынок

Как отмечают эксперты, мир ожидает третий подряд глобальный дефицит какао-бобов, стоимость которых достигла многолетних максимумов. Аналитики связывают это с погодным феноменом Эль-Ниньо. Это спровоцировали проливные дожди, нашествие насекомых-вредителей и вспышки заболеваний растений в Западной Африке.

За последний год мировые цены на какао-бобы подскочили на около 47% на фоне опасений, что плохая погода и вспышка заболеваний культур крайне плохо повлияют на урожай в Кот-д'Ивуаре и Гане, на которые приходится две трети мировых поставок сырья.

Ожидается, что урожай в Кот-д'Ивуаре в предстоящем сезоне (в октябре-марте) может упасть на 20% против прошлого года. По данным Трейдера Marex, мировой дефицит какао составит 279 тыс. тонн. То есть показатель больше, чем в двух предыдущих случаях вместе взятых.

Что будет с ценами на какао-бобы

Это отразится на всей цепочке поставок. Сейчас какао-фабрики уже замедлили переработку бобов на продукцию, которую используют в кондитерских изделиях.

Учитывая это, могут подорожать шоколадные изделия. В частности, о росте цен предупредили такие ведущие производители, такие как Hershey Co. и Lindt & Spruengli AG.

В то же время участники рынка опасаются, что из-за роста цен спрос на шоколад упадет в Европе и Азии, что лишь усложнит ситуацию.

Агентство отмечает, что в середине сентября цена нью-йоркских фьючерсов на какао-бобы достигла максимальной за последние 12 лет, однако впоследствии несколько снизилась. В частности, в начале года цены на какао-бобы достигли 2,7 тыс. долларов за тонну, что тоже стало максимумом против предыдущего года.

Источник: Bloomberg

"Шоколад — это предмет роскоши, поэтому он не всегда соответствует эластичной корреляции цены и спроса... Однако большие цены в конечном счете будут означать меньшее количество потребителей", — рассказал вице-президент по сырьевым товарам в Азии брокера StoneX Даррен Стэтцель.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется ужесточить требования к производству фруктовых соков. Ожидается, что такая продукция будет соответствовать европейским нормам.

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