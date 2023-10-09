Цены на сахар – в мире за месяц существенно подорожал сладкий продукт

Сахар нефасованный. Фото: УНИАН

На мировых рынках существенно подорожал сахар из-за неутешительных прогнозов будущего урожая. В сентябре 2023 года индекс цен на сладкий продукт вырос почти на 10% по сравнению с августом.

Об этом свидетельствуют данные "Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН" (FАО).

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Ситуация с ценами на сахар

Как отмечается, в сентябре Индекс мировых цен на продовольствие почти не изменился по сравнению с августом. Он находится на 24% ниже своего пикового значения, зафиксированного в марте прошлого года.

Согласно отчету, Индекс продовольственных цен, отслеживающий ценовые изменения на международной арене на продовольственные товары, в сентябре в среднем находился на уровне 121,5 пункта против 121,4 пункта предыдущего месяца.

"Таким образом, индекс на 10,7% ниже своего прошлогоднего значения и на 24% ниже своего исторического максимума, достигнутого в марте 2022 года", — отмечают аналитики.

В то же время особое внимание отвели сахару, ведь Индекс цен на этот сладкий продукт подскочил за месяц на 9,8%. Показатель достиг наивысшего уровня, начиная с ноября 2010 года из-за роста беспокойства по поводу ухудшения мирового предложения в будущем сезоне.

В FAO отмечают, что ранние прогнозы говорят о снижении производства у основных стран-производителей. Речь идет о Таиланде и Индии. Как объясняют аналитики, это связано с так называемым явлением Эль-Ниньо.

"Однако большой урожай, который сейчас убирают в Бразилии, на фоне благоприятных погодных условий ограничил ежемесячный рост мировых цен на сахар", — добавили эксперты.

Мировые цены на шоколад

Как пишет агентство Bloomberg, на мировых рынках назревает угроза дефицита шоколада из-за сокращения урожая какао-бобов, что неизбежно окажет негативное влияние на цены.

Эксперты предостерегают, что мир ожидает третий подряд глобальный дефицит какао-бобов, стоимость которых достигла многолетних максимумов. Аналитики связывают это так же с погодным феноменом Эль Ниньо. Это спровоцировали проливные дожди, нашествие насекомых-вредителей и вспышки заболеваний растений в Западной Африке.

В агентстве отмечают, что в середине сентября цены нью-йоркских фьючерсов на какао-бобы достигли максимальных за последние 12 лет, однако впоследствии несколько снизились.

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Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики. Так, согласно данным, ВВП нашей страны вырастет в этом году на полтора процента больше, чем предполагалось в июне и достигнет 3,5%. На 2024 год прогнозы еще более оптимистичны.

Также мы писали, что в Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.