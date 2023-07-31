Біженці можуть надовго застрягнути у країнах ЄС, — Reuters

Українки на кондитерській фабриці. Фото: google.com

У країнах Європейського Союзу (ЄС), куди масово виїхали українські громадяни через війну в своїй країні, досі спостерігається дефіцит робочої сили. При цьому українці мають конкурентні переваги порівняно з іншими біженцями у питанні освіти та вкрай необхідних навичок.

Про це йдеться у матеріалі агенції Reuters.

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Ситуація на ринку праці у ЄС

За інформацією Євростату, рівень освіченості громадян України у низці країн вищий, аніж у середньому в Євросоюзі. При цьому потік українців через держкордон після вторгнення Росії мав би стати благом для країн Євросоюзу, однак цього не сталося. Там надалі спостерігається гострий дефіцит робочої сили.

Як пише агенція, в країнах ЄС вакансії залишаються незаповненими через низку факторів. Серед основних перешкод — відсутність дитячих закладів, через що жінки не можуть повноцінно працювати. Також з-поміж причин — небажання урядів визнавати академічні та професійні кваліфікації з країн поза Євросоюзом.

Саме через це високоосвічені українські біженці "застрягли" на роботах із нижчим рівнем кваліфікації та освіти, також вони не мають кар'єрних перспектив.

Водночас доля біженців пов’язана з невідомим перебігом війни в Україні, а тимчасова схема захисту ЄС для українців закінчується в березні 2024 року. Це ставить роботодавців, які хочуть їх найняти, у скрутне становище, адже не знають, чи зможуть українські біженці залишитися.

"Чим ближче ми до цього підходимо, нам потрібно мати стратегію. Надто пізно думати про це наступної весни... Нам потрібні чіткі правила швидко, щоб усі ті, хто втік з України через військові причини, могли залишитися в довгостроковій перспективі", — заявили експерти з ринку праці Німецького інституту дослідження зайнятості.

Українців працевлаштують світові компанії

У 2023 році тисячі українців працевлаштують у світових компаніях. Зокрема, забезпечення біженців робочими місцями пообіцяли такі фірми, як Amazon, Marriott, Hilton Hotels та Microsoft.

Так, зокрема, готелі Hilton і Marriott International приймуть на роботу 13,7 тис. осіб, а світові рекрутингові агенції обіцяють допомогти знайти роботу понад 150 тис. біженців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.