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Украинские беженцы могут надолго "застрять" в странах ЕС: причины

31 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы могут надолго застрять в странах ЕС, — Reuters
Украинки на кондитерской фабрике. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В странах Европейского Союза (ЕС), куда массово выехали украинские граждане из-за войны в своей стране, до сих пор наблюдается дефицит рабочей силы. При этом у украинцев есть конкурентные преимущества по сравнению с другими беженцами в вопросе образования и крайне необходимых навыков.

Об этом говорится в материале агентства Reuters.

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Ситуация на рынке труда в ЕС

По информации Евростата, уровень образованности граждан Украины в ряде стран выше, чем в среднем в Евросоюзе. При этом поток украинцев через госграницу после вторжения России должен был стать благом для стран Евросоюза, однако этого не произошло. Там в дальнейшем наблюдается острый дефицит рабочей силы.

Как пишет агентство, в странах ЕС вакансии остаются незаполненными из-за ряда факторов. Среди основных препятствий — отсутствие детских заведений, из-за чего женщины не могут полноценно работать. Также среди причин — нежелание правительств признавать академические и профессиональные квалификации из стран вне Евросоюза.

Именно поэтому высокообразованные украинские беженцы "застряли" на работах с более низким уровнем квалификации и образования, также у них нет карьерных перспектив.

В то же время, судьба беженцев связана с неизвестным течением войны в Украине, а временная схема защиты ЕС заканчивается в марте 2024 года. Это ставит работодателей, которые хотят нанять их, в затруднительное положение, ведь не знают, смогут ли остаться украинские беженцы.

"Чем ближе мы к этому подходим, нам нужно иметь стратегию. Слишком поздно думать об этом следующей весной... Нам нужны четкие правила быстро, чтобы все бежавшие из Украины по военным причинам могли остаться в долгосрочной перспективе", — заявили эксперты по рынку труда Немецкого института исследования занятости.

Украинцев трудоустроят мировые компании

В 2023 году тысячи украинцев трудоустроят в мировых компаниях. В частности, обеспечение беженцев рабочими местами пообещали такие фирмы как Amazon, Marriott, Hilton Hotels и Microsoft.

Так, в частности, отели Hilton и Marriott International примут на работу 13,7 тыс. человек, а мировые рекрутинговые агентства обещают помочь найти работу более 150 тыс. беженцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

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