Нові податки на продаж нерухомості — що змінилося у 2025

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році правила оподаткування операцій з нерухомістю зазнали значних змін. Основна новація — підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Це рішення стало важливою частиною оновленої податкової політики України в умовах воєнного стану.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як ці зміни впливають на ринок нерухомості та що потрібно враховувати при розрахунку податків.

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Основні зміни у податковому законодавстві

Верховна Рада 10 жовтня 2024 року ухвалила зміни до Податкового кодексу, які набули чинності з 1 грудня того ж року. Найважливіші зміни:

Підвищення військового збору до 5%.

Складніша процедура розрахунку податків залежно від кількості угод і терміну володіння майном.

Ставки податків при продажу нерухомості

Податкове навантаження залежить від кількості угод у календарному році та терміну володіння об'єктом.

Перший продаж у році:

Якщо нерухомість у власності понад 3 роки — податок не стягується.

Менш як 3 роки — 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) + 5% військового збору.

Другий і наступні продажі в році:

18% ПДФО + 5% військового збору.

Як зменшити базу оподаткування

При другій угоді на рік податок можна сплатити лише з різниці між купівельною та продажною ціною. Наприклад:

Купівля квартири: 1 млн грн.

Продаж: 1,5 млн грн.

Податки (18% + 5%) нараховуються на прибуток у 500 тис. грн.

Для підтвердження купівельної ціни потрібні документи (договір купівлі-продажу). У деяких випадках варто отримати індивідуальну податкову консультацію.

Військовий збір: що важливо знати

Військовий збір у 2025 році становить 5% і нараховується лише разом із податком на доходи. Не сплачується у таких випадках:

Продаж нерухомості, що перебувала у власності понад 3 роки (перший продаж у році).

Продаж успадкованої нерухомості, незалежно від терміну володіння.

Додаткові обов'язкові платежі

Окрім податків, при оформленні угоди купівлі-продажу потрібно сплатити:

Державне мито (1%) — сплачує продавець.

Пенсійний збір (1%) — сплачує покупець.

Послуги нотаріуса, витрати на реєстрацію та оформлення документів.

Поради щодо оформлення угод купівлі-продажу нерухомості

Щоб уникнути помилок і зайвих витрат:

Перевірте термін володіння майном.

Зберігайте документи про купівлю нерухомості.

Консультуйтесь з нотаріусом або податковим консультантом.

Враховуйте додаткові витрати при плануванні бюджету угоди.

Дотримання цих рекомендацій допоможе знизити податкові ризики та забезпечити успішне укладення угоди.

Раніше ми вже розглядали питання оподаткування оренди житла та ділилися важливою інформацією з цього приводу. Адже здача квартири в оренду — це не тільки фінансовий аспект, але й юридично оформлена процедура, яка передбачає сплату податків. Власник, який отримує дохід від оренди, зобов'язаний декларувати його та сплачувати передбачені законодавством збори. Зі свого боку, держава прагне зробити ринок оренди більш прозорим та підконтрольним.

Нагадаємо також, що у 2025 році податок на нерухомість залишиться обов'язковим для багатьох власників житла, особливо для тих, хто має квартири або будинки, що перевищують встановлені норми площі. Важливо пам'ятати про цей фінансовий обов'язок та вчасно сплатити податок, щоб уникнути штрафів та пені.