Новые налоги на продажу недвижимости — что изменилось в 2025 году

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году правила налогообложения операций с недвижимостью претерпели значительные изменения. Основная новация — повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Это решение стало важной частью обновленной налоговой политики Украины в условиях военного положения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как эти изменения влияют на рынок недвижимости и что нужно учитывать при расчете налогов.

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Основные изменения в налоговом законодательстве

Верховная Рада 10 октября 2024 года приняла изменения в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 декабря того же года. Самые важные изменения:

Повышение военного сбора до 5%.

Более сложная процедура расчета налогов в зависимости от количества сделок и срока владения имуществом.

Ставки налогов при продаже недвижимости

Налоговая нагрузка зависит от количества сделок в календарном году и срока владения объектом.

Первая продажа в году:

Если недвижимость в собственности более 3 лет — налог не взимается.

Менее 3 лет — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) + 5% военного сбора.

Вторая и последующие продажи в году:

18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Как уменьшить базу налогообложения

При второй сделке в год налог можно уплатить только с разницы между покупной и продажной ценой. Например:

Покупка квартиры: 1 млн грн.

Продажа: 1,5 млн грн.

Налоги (18% + 5%) начисляются на прибыль в 500 тыс. грн.

Для подтверждения покупной цены нужны документы (договор купли-продажи). В некоторых случаях стоит получить индивидуальную налоговую консультацию.

Военный сбор: что важно знать

Военный сбор в 2025 году составляет 5% и начисляется только вместе с налогом на доходы. Не уплачивается в таких случаях:

Продажа недвижимости, которая находилась в собственности более 3 лет (первая продажа в году).

Продажа унаследованной недвижимости, независимо от срока владения.

Дополнительные обязательные платежи

Кроме налогов, при оформлении сделки купли-продажи нужно оплатить:

Государственная пошлина (1%) — оплачивает продавец.

Пенсионный сбор (1%) — оплачивает покупатель.

Услуги нотариуса, расходы на регистрацию и оформление документов.

Советы по оформлению сделок купли-продажи недвижимости

Чтобы избежать ошибок и лишних расходов:

Проверьте срок владения имуществом.

Сохраняйте документы о покупке недвижимости.

Консультируйтесь с нотариусом или налоговым консультантом.

Учитывайте дополнительные расходы при планировании бюджета сделки.

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить налоговые риски и обеспечить успешное заключение сделки.

Ранее мы уже рассматривали вопрос налогообложения аренды жилья и делились важной информацией по этому поводу. Ведь сдача квартиры в аренду - это не только финансовый аспект, но и юридически оформленная процедура, которая предусматривает уплату налогов. Владелец, который получает доход от аренды, обязан декларировать его и платить предусмотренные законодательством сборы. Со своей стороны, государство стремится сделать рынок аренды более прозрачным и подконтрольным.

Напомним также, что в 2025 году налог на недвижимость останется обязательным для многих владельцев жилья, особенно для тех, кто имеет квартиры или дома, превышающие установленные нормы площади. Важно помнить об этой финансовой обязанности и вовремя уплатить налог, чтобы избежать штрафов и пени.