Новые налоги на продажу недвижимости — что изменилось в 2025 году
В 2025 году правила налогообложения операций с недвижимостью претерпели значительные изменения. Основная новация — повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Это решение стало важной частью обновленной налоговой политики Украины в условиях военного положения.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как эти изменения влияют на рынок недвижимости и что нужно учитывать при расчете налогов.
Основные изменения в налоговом законодательстве
Верховная Рада 10 октября 2024 года приняла изменения в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 декабря того же года. Самые важные изменения:
- Повышение военного сбора до 5%.
- Более сложная процедура расчета налогов в зависимости от количества сделок и срока владения имуществом.
Ставки налогов при продаже недвижимости
Налоговая нагрузка зависит от количества сделок в календарном году и срока владения объектом.
Первая продажа в году:
- Если недвижимость в собственности более 3 лет — налог не взимается.
- Менее 3 лет — 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) + 5% военного сбора.
Вторая и последующие продажи в году:
- 18% НДФЛ + 5% военного сбора.
Как уменьшить базу налогообложения
При второй сделке в год налог можно уплатить только с разницы между покупной и продажной ценой. Например:
- Покупка квартиры: 1 млн грн.
- Продажа: 1,5 млн грн.
- Налоги (18% + 5%) начисляются на прибыль в 500 тыс. грн.
Для подтверждения покупной цены нужны документы (договор купли-продажи). В некоторых случаях стоит получить индивидуальную налоговую консультацию.
Военный сбор: что важно знать
Военный сбор в 2025 году составляет 5% и начисляется только вместе с налогом на доходы. Не уплачивается в таких случаях:
- Продажа недвижимости, которая находилась в собственности более 3 лет (первая продажа в году).
- Продажа унаследованной недвижимости, независимо от срока владения.
Дополнительные обязательные платежи
Кроме налогов, при оформлении сделки купли-продажи нужно оплатить:
- Государственная пошлина (1%) — оплачивает продавец.
- Пенсионный сбор (1%) — оплачивает покупатель.
- Услуги нотариуса, расходы на регистрацию и оформление документов.
Советы по оформлению сделок купли-продажи недвижимости
Чтобы избежать ошибок и лишних расходов:
- Проверьте срок владения имуществом.
- Сохраняйте документы о покупке недвижимости.
- Консультируйтесь с нотариусом или налоговым консультантом.
- Учитывайте дополнительные расходы при планировании бюджета сделки.
Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить налоговые риски и обеспечить успешное заключение сделки.
Ранее мы уже рассматривали вопрос налогообложения аренды жилья и делились важной информацией по этому поводу. Ведь сдача квартиры в аренду - это не только финансовый аспект, но и юридически оформленная процедура, которая предусматривает уплату налогов. Владелец, который получает доход от аренды, обязан декларировать его и платить предусмотренные законодательством сборы. Со своей стороны, государство стремится сделать рынок аренды более прозрачным и подконтрольным.
Напомним также, что в 2025 году налог на недвижимость останется обязательным для многих владельцев жилья, особенно для тех, кто имеет квартиры или дома, превышающие установленные нормы площади. Важно помнить об этой финансовой обязанности и вовремя уплатить налог, чтобы избежать штрафов и пени.
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