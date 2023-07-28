НБУ спрогнозував, що буде з цінами

Продуктовий супермаркет. Фото: google.com

Ураховуючи обнадійливу динаміку споживчих цін у першому півріччі, Національний банк України суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік — з 14,8% до 10,6%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

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Фактори тиску на ціни

На думку регулятора, зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких регуляцій з боку самого НБУ.

Центробанк і надалі зобов’язується забезпечувати стійкість валютного ринку (тобто стабільність курсу гривні) та достатній рівень привабливості гривневих активів (тобто стимулюватиме банки тримати високі ставки за депозитами). Все це має обмежувати ріст споживчих цін.

Вагоме значення матиме незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг.

Водночас надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці. Це пов’язано, зокрема, з вичерпанням так званого ефекту бази порівняння. Що це таке — можна пояснити на прикладі. Якщо, умовно, у травні ви отримали зарплатню в розмірі 1 гривні, а в червні — 100 гривень, то місячний ріст зарплати становив 100 крат. А якщо за місяць зарплата збільшилась зі 100 до 200 гривень, то ріст відбувся лише двократний, хоча фактично зарплата зросла на ті ж таки 100 гривень.

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Так само з інфляцією: в міру того, як ріст цін уповільнюватиметься, динаміка інфляції здаватиметься вже не такою вражаючою. Але від того не менш важливою.

Не сприятиме зниженню інфляції й повернення довоєнного рівня оподаткування пального та червневе підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, на цінову динаміку певною мірою вплинуть і російські теракти на півдні України, зокрема підрив Каховської ГЕС.

Чого чекати у наступні роки

У наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться. Зменшення безпекових ризиків дасть змогу відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Крім того, це відкриє шлях для відновлення припливу інвестицій в Україну.

Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін, зокрема на енергоносії, очікують в НБУ.

Зазначені чинники переважать проінфляційний вплив пожвавлення внутрішнього попиту, зростання заробітних плат та коригування деяких житлово-комунальних тарифів у післявоєнний період. Тому НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а в 2025 році — до 6%.

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Нагадаємо, станом на кінець червня в Україні сповільнилось падіння економіки. Державна служба статистики запевняє: у травні споживчі ціни в Україні виросли лише на 15,3% порівняно з травнем минулого року. Це найнижчий показник з березня 2022 року, коли ціни у річному вираженні виросли на 13,7%. В попередньому місяці (у квітні 2023-го) ціни виросли на 17,9%.

За підсумками 2022 року споживчі ціни в Україні зросли на 26,6%. Водночас упродовж останніх трьох місяців 2022 року показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався. Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування та слабший споживчий попит в умовах енергетичного терору росії.

Стримували інфляцію й незмінні тарифи на житлово-комунальні послуги, фіксований курс гривні та налагодження логістики. Заходи Національного банку, зокрема запровадження строкових депозитів для населення з можливістю купівлі валюти на міжбанку за офіційним курсом, а також обмежений розмір "друку грошей" сприяли стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку наприкінці 2022 року.

