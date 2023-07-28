НБУ спрогнозировал, что будет с ценами

Продуктовый супермаркет. Фото: google.com

Учитывая обнадеживающую динамику потребительских цен в первом полугодии, Национальный банк Украины существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год — с 14,8 до 10,6%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время прессбрифинга относительно решений по монетарной политике.

Читайте также:

Факторы давления на цены

По мнению регулятора, рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких регуляций со стороны НБУ.

Центробанк и в дальнейшем обязуется обеспечивать устойчивость валютного рынка (т.е. стабильность курса гривни) и достаточный уровень привлекательности гривневых активов (то есть будет стимулировать банки держать высокие ставки по депозитам). Все это должно ограничивать рост потребительских цен.

Большое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.

В то же время в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано, в частности, с истощением так называемого эффекта базы сравнения. Что это такое — можно объяснить на примере. Если условно в мае вы получили зарплату в размере 1 гривни, а в июне — 100 гривен, то месячный рост зарплаты составил 100 крат. А если за месяц зарплата увеличилась со 100 до 200 гривен, то рост произошел лишь двукратный, хотя фактически зарплата выросла на 100 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Национальный банк снизил учетную ставку: что это значит и чего ждать дальше

Так же с инфляцией — по мере того, как рост цен будет замедляться, динамика инфляции будет казаться уже не столь впечатляющей. Но от этого не менее важной.

Не будет способствовать снижению инфляции возвращение довоенного уровня налогообложения топлива и июньское повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют российские теракты на юге Украины, в частности, подрыв Каховской ГЭС.

Чего ждать в последующие годы

В последующие годы тенденция к понижению инфляции сохранится. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Кроме того, это откроет путь для возобновления притока инвестиций в Украину.

Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в том числе на энергоносители, ожидают в НБУ.

Указанные факторы преобладают над проинфляционным влиянием оживления внутреннего спроса, роста заработных плат и корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период. Поэтому НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году — до 6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине замедлилось падение экономики. Что дальше?

Напомним, на конец июня в Украине замедлилось падение экономики. Государственная служба статистики уверяет: в мае потребительские цены в Украине выросли всего на 15,3% по сравнению с маем прошлого года. Это самый низкий показатель с марта 2022 года, когда цены в годовом выражении выросли на 13,7%. В прошлом месяце (в апреле 2023-го) цены выросли на 17,9%.

По итогам 2022 года потребительские цены в Украине выросли на 26,6%. В то же время за последние три месяца 2022 года показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся. Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора России.

Сдерживали инфляцию неизменные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривни и восстановление логистики. Меры Национального банка, в частности внедрение срочных депозитов для населения с возможностью покупки валюты на межбанке по официальному курсу, а также ограниченный размер "печати денег" способствовали стабилизации ситуации на наличном валютном рынке в конце 2022 года.