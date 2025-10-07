Відео
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Головна Гороскоп Повня розіб'є рожеві окуляри — який знак Зодіаку розкриє правду

Повня розіб'є рожеві окуляри — який знак Зодіаку розкриє правду

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 04:02
Повня 7 жовтня 2025 — якому знаку Зодіаку відкриється правда
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 жовтня, на нас чекає потужна повня в Овні, яка зруйнує будь-які ілюзії та змусить кожного з нас подивитися на життя без прикрас. Хтось дізнається, що його кохання було оманою, хтось — що його сила набагато більша, ніж він думав. Та є один знак Зодіаку, для якого цей день стане поворотним: він нарешті зніме рожеві окуляри і побачить правду, яка змінить його майбутнє.

Кому з представників зодіакального кола відкриється чиста правда у повню 7 жовтня — Новини.LIVE ділиться астрологічним прогнозом.

Жовтневий повний Місяць в Овні стане справжнім одкровенням для тих, хто народився під знаком Скорпіона. 7 жовтня відкриє вам очі на стосунки, які давно тримали вас у пастці емоцій, або ж на ілюзії, що заважали рухатися вперед. Ви раптом зрозумієте, хто поруч із вами щиро, а хто лише використовував вашу довіру.

Та цього разу мова не лише про кохання — повня торкнеться й професійної сфери. Можливо, ви побачите справжнє обличчя колеги чи керівника, або усвідомите, що ваші зусилля давно не цінують так, як заслуговуєте.

Астрологи попереджають: не варто тікати від правди. Навпаки — прийміть її, як очищення. Якщо ви давно відчували, що щось не так, цей день усе розставить на місця. Замість образи прийде полегшення, бо тепер ви точно знатимете, кому можна довіряти, а кому — ні. Дайте собі час осмислити все спокійно, без драм і категоричних рішень. Після цієї повні ви відчуєте, ніби вийшли з тіні на світло — з новими силами, впевненістю й ясністю думок.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 7 жовтня повня правда
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
