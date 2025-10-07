Видео
Україна
Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk для Украины
Полнолуние снимет розовые очки — какой знак Зодиака узнает правду

Полнолуние снимет розовые очки — какой знак Зодиака узнает правду

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 04:02
Полнолуние 7 октября 2025 — какому знаку Зодиака откроется правда
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 7 октября, нас ждет мощное полнолуние в Овне, которое разрушит любые иллюзии и заставит каждого из нас посмотреть на жизнь без прикрас. Кто-то узнает, что его любовь была обманом, кто-то — что его сила гораздо больше, чем он думал. Но есть один знак Зодиака, для которого этот день станет поворотным: он наконец снимет розовые очки и увидит правду, которая изменит его будущее.

Кому из представителей зодиакального круга откроется чистая правда в полнолуние 7 октября — Новини.LIVE делится астрологическим прогнозом.

Октябрьское полнолуние в Овне станет настоящим откровением для тех, кто родился под знаком Скорпиона. 7 октября откроет вам глаза на отношения, которые давно держали вас в ловушке эмоций, или же на иллюзии, мешавшие двигаться вперед. Вы вдруг поймете, кто рядом с вами искренне, а кто только использовал ваше доверие.

Но на этот раз речь не только о любви — полнолуние коснется и профессиональной сферы. Возможно, вы увидите истинное лицо коллеги или руководителя, или осознаете, что ваши усилия давно не ценят так, как заслуживаете.

Астрологи предупреждают: не стоит убегать от правды. Наоборот — примите ее, как очищение. Если вы давно чувствовали, что что-то не так, этот день все расставит на места. Вместо обиды придет облегчение, потому что теперь вы точно будете знать, кому можно доверять, а кому — нет. Дайте себе время осмыслить все спокойно, без драм и категорических решений. После этого полнолуния вы почувствуете, будто вышли из тени на свет — с новыми силами, уверенностью и ясностью мыслей.

Каким знакам Зодиака полнолуние в Овне подарит исполнение желаний.

Кто из знаков Зодиака должен быть осторожным в полнолуние.

Кому из знаков Зодиака ждать судьбоносных изменений в жизни после 7 октября.

Кто из знаков Зодиака получит шанс найти работу мечты в октябре.

Какие даты второго месяца осени принесут удачу каждому знаку Зодиака.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 7 октября полнолуние правда
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
