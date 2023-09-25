Удари ЗСУ по Криму: активістка розповіла про настрої кримчан

Крим, набережна у Ялті, 29 серпня 2023 року. Фото: Reuters/ALEXEY PAVLISHAK

Українська армія матиме цілковите сприяння українського населення, коли буде заходити до окупованого Криму. Кримчани зустрічатимуть ЗСУ ще з більшими оваціями, ніж це робили херсонці торік восени після деокупації міста.

Про це Новини.LIVE сказала кримська активістка та журналістка Лариса Волошина.

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За її словами, наразі у Криму мешкають сотні тисяч свідомих українських громадян, які й будуть розброювати місцеві ради, виганятимуть російських солдат під час деокупації півострова.

Всі 9 років окупації українська частина Криму намагалися триматися один одного, не особливо говорили про щось, а просто чекали. Тому останні ракетні удари ЗСУ по військовим обєктам Криму для них є вибухами звільнення.

Лариса Волошина. Фото: FB Лариса Волошина

"Вони відчувають волю. Люди затамували подих на 9 років, а тут раптом можуть дихати. Звідси й багато відео, коли кримчани привселюдно говорять, що Крим — це Україна. І навіть та жінка, яка під час ракетного обстрілу по Чорноморському флоту сказала фразу українською мовою: "О, почалося". Це говорить про те, що вона українка, бо в екстремальній ситуації заговорила українською без всякого осуду", — сказала Волошина.

Загалом, за її словами, кримське населення можна поділити на три категорії. Перша — ті, хто усі 9 років почуває себе в окупації і чекають звільнення.

Колоборанти розчаровані окупацією РФ

Другі — колоборанти, які відчували "себе на родінє", побіг голосувати за анексію Криму, сподіваючись, що матимуть високі пенсії та зарплати. Загалом вони мали ілюзію, нібито щось вибирають, але врешті зіткнулися із результатами виборів.

Вибухи в Криму. Фото: ТГ Кримський вітер

І третя група — колоністи, хто приїхав до Криму із РФ, як на завойовану територію. І вони це добре усвідомлювали. Пізніше у них почали виникати конфлікти із умовно проросійськими громадянами України, бо поводилися у Криму, як господарі.

"Колоністи займали кращі позиції у рангу службовців, на них розповсюджувалися різні програми сприяння, зокрема безвідсоткові кредити на житло, що було абсолютно недоступно іншим. І ось так проросійські кримчани зіткнулися із нерівноправністю. Відчули себе харчем, який використали, прожували і викинули", — уточнила Волошина.

Тепер, на її переконання, колоністам ніде дітися із Криму. Адже продати майно у такій ситуації вони не можуть, а тікати кудись — немає куди. Бо десь там у РФ вони розірвали майнові зв'язки, продавши своє житло і купивши будинок в Криму.

"Їм нікуди повертатися. Ось вони й обурюються та тиснуть на місцеву владу, а де ППО, де сирени, що це взагалі відувається? І навіть вчителі-колоборанти не бачать Криму у російській протекції. Тепер вони говорять, що треба викладати дітям в школах за російською програмою, поки Крим ще є російським. Тому загалом я вірю, що окупанти просто не зможуть стримати наступ українських військ", — підсумувала Волошина.

ЗСУ завдають успішні удари по Криму

Нагадаємо, за даними ССО, сили спеціальних операцій розповіли результати успішних ударів по Криму. Внаслідок "прильоту" загинув начальник штабу Чорноморського флоту Росії та велика кількість окупантів.

За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, перед кожною такою атакою триває важлива підготовча робота.