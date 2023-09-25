Удары ВСУ по Крыму: активистка рассказала о настроениях крымчан

Крым, набережная в Ялте, 29 августа 2023 года. Фото: Reuters/ALEXEY PAVLISHAK

Украинская армия будет иметь полное содействие украинского населения, когда будет заходить в оккупированный Крым. Крымчане будут встречать ВСУ еще с большими овациями, чем это делали херсонцы осенью прошлого года после деоккупации города.

Об этом Новиyb.LIVE сказала крымская активистка и журналистка Лариса Волошина.

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По ее словам, в настоящее время в Крыму живут сотни тысяч сознательных украинских граждан, которые будут разоружать местные советы, выгонять российских солдат во время деоккупации полуострова.

Все 9 лет оккупации украинская часть Крыма пытались держаться друг друга, не особо говорили о чем-то, а просто ждали. Поэтому последние ракетные удары ВСУ по военным объектам Крыма для них являются взрывами освобождения.

Лариса Волошина. Фото: FB Лариса Волошина

"Они чувствуют волю. Люди затаили дыхание на 9 лет, а тут вдруг могут дышать. Отсюда и много видео, когда крымчане публично говорят, что Крым — это Украина. И даже та женщина, которая во время ракетных обстрелов по Черноморскому флоту сказала фразу на украинском языком: "О, почалося". Это говорит о том, что она украинка, потому что в экстремальной ситуации заговорила на украинском без всякого осуждения", — сказала Волошина.

В целом, по ее словам, крымское население можно разделить на три категории. Первая – те, кто все 9 лет чувствует себя в оккупации и ждут освобождения.

Коллаборанты разочарованы оккупацией РФ

Вторые — коллаборанты, которые хотели "на родину", побежала голосовать за аннексию Крыма, надеясь, что у них будут высокие пенсии и зарплаты. В общем, они питали иллюзию, будто что-то выбирают, но в конце концов столкнулись с результатами выборов.

Взрывы в Крыму. Фото: ТГ Крымский ветер

И третья группа — колонисты, приехавшие в Крым из РФ, как на завоеванную территорию. И они это хорошо понимали. Позже у них начали возникать конфликты с условно пророссийскими гражданами Украины, из-за того, что вели себя в Крыму как хозяева.

"Колонисты занимали лучшие позиции в ранге служащих, на них распространялись различные программы содействия, в том числе беспроцентные кредиты на жилье, что было совершенно недоступно другим. И вот так пророссийские крымчане столкнулись с неравноправием. Почувствовали себя пищей, которую использовали, прожевали и выбросили", — уточнила Волошина.

Теперь, по ее убеждению, колонистам негде деться из Крыма. Ведь продать имущество в такой ситуации они не могут, а убегать куда-то — некуда. Где-то там в РФ они разорвали имущественные связи, продав свое жилье и купив дом в Крыму.

"Им некуда возвращаться. Вот они и возмущаются и давят на местные власти, а где ПВО, где сирены, что это вообще происходит? И даже учителя-коллаборанты не видят Крым в российской протекции. Теперь они говорят, что надо преподавать детям в школах по российской программе, пока Крым еще является российским. Поэтому в целом я верю, что оккупанты не смогут сдержать наступление украинских войск", — подытожила Волошина.

ВСУ наносят успешные удары по Крыму

Напомним, по данным ССО, силы специальных операций рассказали о результатах успешных ударов по Крыму. В результате "прилета" погиб начальник штаба Черноморского флота России и большое количество оккупантов.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, перед каждой такой атакой идет важная подготовительная работа.