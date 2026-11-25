Додаток "Приват 24". Фото: Новини.LIVE

Аби поповнення банківського рахунку великою сумою не закінчувалось блокуванням картки, варто заздалегідь підготувати пояснення щодо походження коштів для фінансового моніторингу. Банківським спеціалістам важливо бачити не лише факт наявності коштів на картці, а й легальну підставу їх отримання. Проте деякі українці припускаються думки, що відповіді на кшталт "заробив" достатньо, що є величезною помилкою.

Які документи підійдуть для підтвердження доходів — дізнавались Новини.LIVE.

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Якщо отримані гроші із зарплати або підприємницької діяльності

Як повідомляє фінансовий портал, гроші з офіційного заробітку можна підтвердити за допомогою:

довідки про доходи з місця роботи або про нараховану зарплату;

виписки з банківського рахунку в іншій установі, куди надходила зарплата;

податкової декларації або довідки ОК-5,7 які можна згенерувати за допомогою застосунку "Дія".

Для ФОП пакет документів може бути дещо інший. Він включає податкову декларацію платника єдиного податку або ж декларацію про майновий стан і доходи, виписки з рахунків, договори, акти виконавчих робіт і рахунки-фактури.

Підприємцям варто памʼятати, що не треба змішувати підприємницькі та особисті рахунки. Отримання незвично великих сум на особисту картку обовʼязково приверне увагу фахівців банку. Крім того, обсяг отриманих грошей має відповідати задекларованим доходам.

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Продаж майна, спадщина та подарунки від родичів

Якщо фінансовий моніторинг вже зацікавився платежем з продажу нерухомості, автомобіля чи землі, то тут достатньо надати фінмоніторингу:

договір купівлі-продажу + документ, що підтведжував право власності на проданий обʼєкт;

банківську виписку про зарахування суми від покупця.

Ті, хто тільки планує продавати авто, мають знати, що Верховна Рада затвердила законопроєкт, де продавець має сплатити 23% податку з успішної угоди. Вимога сплатити таку суму виникає тоді, коли у власності автомобіль перебував менше, ніж 183 дні.

У разі отримання спадщини, подарунка чи грошей від близьких, знадобляться свідоцтво про право на спадщину або дарування, документи на підтвердження родинних звʼязків та банківська виписка про переказ.

Пасивний заробіток та доходи, отримані за кордоном

Ті, хто має пасивний дохід, можуть підтвердити походження коштів депозитними договорами з виписками про повернення вкладу й нарахованих відсотків, брокерських звітів, виписок з інвестиційних рахунків або договори купівлі-продажу цінних паперів.

Найретельніше банки перевірятимуть кошти, що надходять з-за кордону. Тут супровідна документація виглядає так:

трудовий контракт або договір про виконання послуг;

довідку про зарплату або іноземну податкову декларацію;

виписка з рахунку в закордонному банку та квитанції про здійснення міжнародного переказу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, через які перекази можуть заблокувати рахунок. Зазвичай банк реагує на нетипову поведінку клієнта. Зокрема однією з причин може бути розбіжність із анкетою профілю користувача фінансової установи.

Також ми повідомляли, що грошові перекази між Україною та Європою можуть стати простішими. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який може зменшити суму комісій на переказ з-за кордону. Здійснюватись майбутні платежі зможуть через міжнародну систему SEPA.