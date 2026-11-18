Банківська картка поміж готівки. Фото: Новини.LIVE

Отримання регулярних переказів від різних відправників не є автоматичною підставою для блокування банківської картки, адже закон не встановлює жорстких лімітів на кількість таких транзакцій. Проте нетипова активність на рахунку може стати сигналом для фінансового моніторингу, якщо суми чи характер платежів не збігаються з фінансовим профілем клієнта.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Закон України № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", передають Новини.LIVE.

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Що викличе підозри у фінансового моніторингу

Банківські алгоритми миттєво реагують на дії, які виходять за межі звичної фінансової поведінки власника картки.

Найчастіше увагу фінмоніторингу провокують такі фактори:

Прихована підприємницька діяльність. Систематичне надходження десятків дрібних платежів від незнайомців на особистий рахунок фізичної особи може свідчити про торгівлю товарами чи надання послуг без реєстрації ФОП, де мають сплачуватись податки. Розбіжність із заявленими доходами. Якщо при відкритті рахунку клієнт вказав очікуваний місячний оборот у 20 тисяч гривень, а на картку регулярно заходить у кілька разів більше, система фіксує невідповідність профілю. Транзитні P2P-операції. у Нацполіції звертають увагу, що підозру викликають схеми, коли людина збирає кошти від багатьох відправників, а потім одразу переказує їх третім особам або масово знімає готівку.

Як убезпечити рахунок та що робити у разі блокування

Якщо банк зафіксує незвичні операції, він може призупинити транзакції та вимагати документальне підтвердження походження грошей.

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Це може бути:

довідка про доходи;

податкова декларація;

договір купівлі-продажу майна;

документи ФОП.

Ігнорування запиту призведе до обмеження обслуговування або розірвання договору.

Щоб не потрапити під санкції фінмоніторингу, варто дотримуватися базової фінансової гігієни:

розділяти особисті фінанси та бізнес-надходження, не приймаючи оплату за товари на звичайну картку;

вчасно оновлювати анкетні дані в банку при зростанні реальних доходів і зберігати підтверджувальні документи;

ніколи не передавати свою картку чи доступ до онлайн-банкінгу стороннім особам для проведення чужих платежів.

Якщо доступ до коштів уже обмежили, необхідно зв'язатися зі службою підтримки банку, з'ясувати причину та надати вичерпні пояснення разом із документами. У разі незгоди з діями фінустанови клієнт має право подати офіційну скаргу до Національного банку України.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про важливість вказувати призначення платежу під час переказу коштів. Одне речення може полегшити роботу фінмоніторингу і зменшити ризик блокування картки клієнта. Проте окремі висловлювання в призначеннях на кшталт "За крипту" все ж змусять детально проаналізувати профіль отримувача чи відправника коштів.

Також Новини.LIVE більш детально пояснювали, як вберегти свій рахунок від блокування. Якщо отримувач коштів регулярно отримує чималі кошти за якусь роботу, варто зареєструвати ФОП. У разі здійснення Р2Р-переказів між членами родини, варто вказувати це у призначенні платежу.