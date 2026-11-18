Банковская карта среди наличных. Фото: Новини.LIVE

Получение регулярных переводов от разных отправителей не является автоматическим основанием для блокировки банковской карты, ведь закон не устанавливает жестких ограничений на количество таких транзакций. Однако нетипичная активность на счете может стать сигналом для финансового мониторинга, если суммы или характер платежей не соответствуют финансовому профилю клиента.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Закон Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", передают Новини.LIVE.

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Что вызовет подозрения у службы финансового мониторинга

Банковские алгоритмы мгновенно реагируют на действия, выходящие за рамки привычного финансового поведения владельца карты.

Чаще всего внимание финансового мониторинга привлекают следующие факторы:

Скрытая предпринимательская деятельность. Систематическое поступление десятков мелких платежей от незнакомцев на личный счет физического лица может свидетельствовать о торговле товарами или оказании услуг без регистрации ФЛП, при которой должны уплачиваться налоги. Расхождение с заявленными доходами. Если при открытии счета клиент указал ожидаемый месячный оборот в 20 тысяч гривен, а на карту регулярно поступает в несколько раз больше, система фиксирует несоответствие профилю. Транзитные P2P-операции. В Нацполиции обращают внимание, что подозрение вызывают схемы, когда человек собирает средства от многих отправителей, а затем сразу перечисляет их третьим лицам или массово снимает наличные.

Как обезопасить счет и что делать в случае блокировки

Если банк зафиксирует необычные операции, он может приостановить транзакции и потребовать документальное подтверждение происхождения денег.

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Это может быть:

справка о доходах;

налоговая декларация;

договор купли-продажи имущества;

документы ФЛП.

Игнорирование запроса приведет к ограничению обслуживания или расторжению договора.

Чтобы не попасть под санкции финансового мониторинга, следует соблюдать базовую финансовую гигиену:

разделять личные финансы и доходы от бизнеса, не принимая оплату за товары на обычную карту;

своевременно обновлять анкетные данные в банке при росте реальных доходов и хранить подтверждающие документы;

никогда не передавать свою карту или доступ к онлайн-банкингу посторонним лицам для проведения чужих платежей.

Если доступ к средствам уже ограничен, необходимо связаться со службой поддержки банка, выяснить причину и предоставить исчерпывающие объяснения вместе с документами. В случае несогласия с действиями финансового учреждения клиент имеет право подать официальную жалобу в Национальный банк Украины.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о важности указывать назначение платежа при переводе средств. Одно предложение может облегчить работу финмониторинга и снизить риск блокировки карты клиента. Однако отдельные формулировки в назначениях платежей, такие как "За крипту", все же заставят детально проанализировать профиль получателя или отправителя средств.

Также Новини.LIVE более подробно объясняли, как уберечь свой счет от блокировки. Если получатель средств регулярно получает немалые суммы за какую-либо работу, стоит зарегистрировать ФЛП. В случае осуществления Р2Р-переводов между членами семьи, стоит указывать это в назначении платежа.