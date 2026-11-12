Легкові автомобілі. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінять правила оподаткування продажу легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів. Якщо власник продасть транспортний засіб раніше ніж через 183 дні після його державної реєстрації на своє ім'я, йому доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становитиме 23% від отриманого доходу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 16037-д.

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Коли за продаж автомобіля доведеться платити 23%

11 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт. Документ передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема щодо оподаткування доходів фізичних осіб від продажу транспортних засобів.

Раніше перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року не оподатковувався ПДФО незалежно від того, скільки часу транспорт перебував у власності продавця.

За новими правилами тепер важливий період володіння автомобілем. Щоб скористатися звільненням від ПДФО під час першого продажу за рік, транспортний засіб має перебувати у власності людини понад 183 дні від дати реєстрації транспорту на її ім'я.

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Якщо власник продасть автомобіль раніше, застосовуватиметься ставка 18% ПДФО. Додатково потрібно буде сплатити 5% військового збору.

наприклад, якщо людина продасть автомобіль за 500 тисяч гривень, не володіючи ним 183 дні, ПДФО становитиме 90 тисяч гривень, а військовий збір — ще 25 тисяч. Загалом податки складуть 115 тисяч гривень. На руки продавець отримає 385 тисяч гривень.

Як оподатковуватимуть другий і наступні продажі

Зміни стосуватимуться не лише першої угоди протягом року. Розмір ПДФО залежатиме від кількості проданих транспортних засобів і строку володіння ними.

Якщо автомобіль перебував у власності понад 183 дні, правила передбачатимуть:

перший продаж протягом календарного року — без ПДФО;

другий продаж — 5% ПДФО;

третій і кожний наступний продаж — 18% ПДФО.

Окремий виняток передбачили для транспортних засобів, отриманих у спадщину. На них вимога щодо мінімального 183-денного строку володіння не поширюватиметься.

Коли запрацюють нові правила

Ухвалення законопроєкту парламентом ще не означає, що нові податкові вимоги вже діють. У картці законопроєкту зазначено, що документ передано Президенту України. Документ має пройти процедуру підписання та офіційного оприлюднення.

З чим ще варто ознайомитись

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли за спадок доведеться заплатити податки. Якщо майно передавали батьки, то сплачувати кошти державі непотрібно. Однак якщо спадкоємець не є резидентом України, на нього не діє попереднє правило.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи підлягають оподаткуванню компенсація від керівника за користування автомобілем працівника. Податкова врахує такий дохід додатковим благом. Однак сплачувати належні кошти державі буде не працівник.