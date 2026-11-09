Рух авто на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні чимало громадян використовують власні автомобілі для робочих поїздок або виконання інших посадових зобов'язань. Зазвичай роботодавець передбачає для працівників окрему компенсацію за витрати на бензин або дизельне пальне. За загальними правилами така грошова виплата вважається додатковим благом та підлягає оподаткуванню.

Про це попередила Державна податкова служба України, передають Новини.LIVE.

Реклама

Чому за компенсацію треба платити податки

Здавалося б, якщо працівник використовує для виконання робочих завдань власний транспортний засіб та заправляє його за свої кошти, то компенсація від роботодавця не дохід, а покриття понесених витрат. Однак Податковий кодекс передбачає, що грошове відшкодування витрат працівника включається до його оподатковуваного доходу як додаткове благо.

При цьому наявність чеків з АЗС, які підтверджують витрати працівника, самі по собі не звільняють від сплати податків за компенсацію.

Яка ставка податку застосовується у 2026 році

Якщо роботодавець виплачує працівнику грошову компенсацію вартості пального, з суми стягується 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Читайте також:

Наприклад, працівник протягом місяця заправляв авто власним коштом та на вирішення робочих завдань витратив 10 000 грн. Загальна ставка податку із суми складе 23%, з яких 18% ПДФО та 5% військовий збір. Тобто, 2300 грн із суми піде на сплату податків.

Хто має платити податок

Працівники не зобов'язані самостійно розраховувати та перераховувати податки з компенсації за пальне. Роботодавець як податковий агент має вирахувати податки із компенсації та перерахувати їх до бюджету, а решту суми виплатити працівнику.

Також отримувач такої компенсації не зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо роботодавець самостійно веде податкову звітність.

Чи нараховують єдиний внесок

Компенсація вартості пального, якщо працівник використовує власний транспорт для потреб підприємства, не підлягає нарахуванню єдиного внеску. В таких умовах із суми утримуються виключно ПДФО та військовий збір.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що українці заплатять 10% податку від вартості успадкованого майна. Це стосується спадщини від неблизьких родичів, наприклад, дядька або двоюрідного брата. Якщо ж спадкоємець або спадкодавець нерезидент України —ставка становитиме 23%.

Також Новини.LIVE писали, що ФОП 1 групи зобов'язані сплатити податки до 20 листопада. Зокрема, єдиний податок в розмірі 332,80 грн та військовий збір — 864,70 грн. За несплату передбачена сувора відповідальність у вигляді штрафних санкцій