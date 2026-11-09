Движение автомобилей на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине многие граждане используют собственные автомобили для поездок по работе или выполнения других служебных обязанностей. Обычно работодатель предусматривает для работников отдельную компенсацию за расходы на бензин или дизельное топливо. По общим правилам такая денежная выплата считается дополнительным благом и подлежит налогообложению.

Об этом предупредила Государственная налоговая служба Украины, передают Новини.LIVE.

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Почему за компенсацию нужно платить налоги

Казалось бы, если работник использует для выполнения рабочих задач собственное транспортное средство и заправляет его за свой счет, то компенсация от работодателя — это не доход, а возмещение понесенных расходов. Однако Налоговый кодекс предусматривает, что денежное возмещение расходов работника включается в его налогооблагаемый доход как дополнительное вознаграждение.

При этом наличие чеков с АЗС, подтверждающих расходы работника, само по себе не освобождает от уплаты налогов с компенсации.

Какая ставка налога применяется в 2026 году

Если работодатель выплачивает работнику денежную компенсацию стоимости топлива, с этой суммы взимается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

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Например, работник в течение месяца заправлял автомобиль за свой счет и на выполнение рабочих задач потратил 10 000 грн. Общая ставка налога с этой суммы составит 23%, из которых 18% — НДФЛ и 5% — военный сбор. То есть 2300 грн из этой суммы пойдут на уплату налогов.

Кто должен платить налог

Работники не обязаны самостоятельно рассчитывать и перечислять налоги с компенсации за топливо. Работодатель как налоговый агент должен удержать налоги с компенсации и перечислить их в бюджет, а оставшуюся сумму выплатить работнику.

Также получатель такой компенсации не обязан подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, если работодатель самостоятельно ведет налоговую отчетность.

Начисляется ли единый взнос

Компенсация стоимости топлива, если работник использует собственный транспорт для нужд предприятия, не подлежит начислению единого взноса. В таких условиях из суммы удерживаются исключительно НДФЛ и военный сбор.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы будут платить 10% налога от стоимости унаследованного имущества. Это касается наследства от неблизких родственников, например, дяди или двоюродного брата. Если же наследник или наследодатель является нерезидентом Украины, ставка составит 23%.

Также Новини.LIVE писали, что ФЛП 1-й группы обязаны уплатить налоги до 20 ноября. В частности, единый налог в размере 332,80 грн и военный сбор — 864,70 грн. За неуплату предусмотрена строгая ответственность в виде штрафных санкций