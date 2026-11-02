Женщина держит наличные. Фото: Новини.LIVE

Ситуация, когда работодатель дважды перечисляет заработную плату за один месяц, а работник воспринимает вторую выплату как долгожданную премию, не редкость. Однако когда через несколько месяцев бухгалтерия обнаруживает ошибку и требует немедленно удержать всю сумму из следующего дохода, возникает юридический конфликт. Украинское законодательство в данном случае встает на защиту работника, однако с некоторыми нюансами.

Придется ли возвращать ошибочно начисленные средства — выясняли Новини.LIVE.

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Когда работодатель имеет право на удержание

Согласно статье 127 КЗоТ Украины, удержания из заработной платы для возврата излишне выплаченных сумм допускаются исключительно в случае наличия счетной (расчетной) ошибки.

По словам юристов, важно различать два сценария:

Настоящая расчетная ошибка — это ошибка в арифметических расчетах при начислении, например, ошибочное удвоение суммы в расчетной ведомости. Ошибка перевода — это случай, когда зарплата начислена правильно, но по чисто технической причине дважды перечислена на банковскую карту.

Эти два случая существенно отличаются, и за обычную техническую ошибку в платежном поручении работодатель отвечает самостоятельно.

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Когда еще нельзя удержать сумму из зарплаты

Даже при наличии четко доказанной расчетной ошибки закон устанавливает строгие процессуальные рамки для работодателя. Приказ об удержании излишне выплаченных средств работодатель вправе издать не позднее одного месяца со дня совершения ошибочной выплаты. Если бухгалтерия сообщила об ошибке только через два месяца, работодатель утратил право на внесудебное удержание по этой процедуре.

При каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний не может превышать 20 % от суммы, причитающейся работнику. Удержать всю сумму переплаты из следующей заработной платы за один раз — это прямое нарушение закона.

Заработная плата и приравненные к ней выплаты, добровольно предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, не подлежат возврату, если:

отсутствует расчетная ошибка со стороны плательщика;

отсутствует недобросовестность со стороны получателя.

Что делать в случае угроз со стороны бухгалтерии относительно удержания

Если работнику даже по истечении месяца продолжает угрожать бухгалтерия, рекомендуется:

Попросить бухгалтерию предоставить расчетные листы за спорный месяц, письменные объяснения причин переплаты, подробные сведения о начислении и копию приказа об удержании (если таковой издавался). До полного выяснения обстоятельств и получения официальных документов воздержаться от подписания каких-либо заявлений о «добровольном возврате» или признании долга.

Если работодатель самовольно удержит средства из следующей выплаты с нарушением сроков или лимита в 20%, такие действия следует обжаловать путем обращения в Государственную службу Украины по вопросам труда или путем подачи иска в суд о взыскании незаконно удержанной заработной платы.

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