Женщины за ноутбуками. Фото: Новини.LIVE

Использование нецензурной лексики или систематические оскорбления в адрес руководителя или коллег в рабочих чатах перестали быть исключительно вопросом личной воспитанности. В условиях современной цифровизации рабочего пространства такие действия считаются прямым нарушением трудовой дисциплины. За это работнику грозит дисциплинарное взыскание — от официального выговора до полного расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Как привлекают к ответственности

В соответствии со статьей 147 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), за нарушение трудовой дисциплины к работнику применяется одна из двух мер взыскания — выговор или увольнение.

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности требует от работодателя строгого соблюдения алгоритма:

Фиксация жалоб пострадавших лиц или руководителя, а также фиксация скриншотов из переписки в рабочем чате. Работодатель обязан предложить нарушителю предоставить письменные объяснения по данному случаю. В случае категорического отказа работника давать объяснения составляется соответствующий комиссионный акт. Издается приказ о вынесении выговора в произвольной форме с указанием конкретного времени, места и сути допущенного правонарушения. Работника официально знакомят с приказом под личную подпись.

Что будет в случае повторения нарушений

Если после выговора сотрудник не меняет поведение и продолжает использовать оскорбления или нецензурную лексику, работодатель имеет право уволить такого работника. Основанием служит пункт 3 части первой статьи 40 КЗоТ — систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или ПВТР.

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Для законного увольнения по этой статье необходимо соблюсти ряд условий:

Работник должен быть заранее ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка под личную подпись. Предварительно вынесенный выговор не должен быть снят или погашен на момент совершения нового нарушения. По новому факту нарушения вновь запрашиваются письменные объяснения или составляется акт об отказе. Проверяется, не относится ли работник к категории лиц, которых запрещено увольнять по инициативе работодателя. Например, беременные женщины, лица с малолетними детьми и т. п.

Оформление процедуры в день увольнения

После нового нарушения и анализа собранных материалов издается приказ о расторжении трудового договора, с которым знакомят работника.

В день увольнения работодатель обязан выполнить следующие действия:

внести соответствующую запись в трудовую книжку и выдать ее на руки;

предоставить копию приказа об увольнении и письменное уведомление о начисленных и выплаченных суммах;

провести полный окончательный расчет с выплатой всех причитающихся сумм.

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