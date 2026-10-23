Оскорбления в рабочем чате: когда за нецензурную лексику могут вынести выговор или уволить
Использование нецензурной лексики или систематические оскорбления в адрес руководителя или коллег в рабочих чатах перестали быть исключительно вопросом личной воспитанности. В условиях современной цифровизации рабочего пространства такие действия считаются прямым нарушением трудовой дисциплины. За это работнику грозит дисциплинарное взыскание — от официального выговора до полного расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.
Как привлекают к ответственности
В соответствии со статьей 147 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), за нарушение трудовой дисциплины к работнику применяется одна из двух мер взыскания — выговор или увольнение.
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности требует от работодателя строгого соблюдения алгоритма:
- Фиксация жалоб пострадавших лиц или руководителя, а также фиксация скриншотов из переписки в рабочем чате.
- Работодатель обязан предложить нарушителю предоставить письменные объяснения по данному случаю. В случае категорического отказа работника давать объяснения составляется соответствующий комиссионный акт.
- Издается приказ о вынесении выговора в произвольной форме с указанием конкретного времени, места и сути допущенного правонарушения.
- Работника официально знакомят с приказом под личную подпись.
Что будет в случае повторения нарушений
Если после выговора сотрудник не меняет поведение и продолжает использовать оскорбления или нецензурную лексику, работодатель имеет право уволить такого работника. Основанием служит пункт 3 части первой статьи 40 КЗоТ — систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или ПВТР.
Для законного увольнения по этой статье необходимо соблюсти ряд условий:
- Работник должен быть заранее ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка под личную подпись.
- Предварительно вынесенный выговор не должен быть снят или погашен на момент совершения нового нарушения.
- По новому факту нарушения вновь запрашиваются письменные объяснения или составляется акт об отказе.
- Проверяется, не относится ли работник к категории лиц, которых запрещено увольнять по инициативе работодателя. Например, беременные женщины, лица с малолетними детьми и т. п.
Оформление процедуры в день увольнения
После нового нарушения и анализа собранных материалов издается приказ о расторжении трудового договора, с которым знакомят работника.
В день увольнения работодатель обязан выполнить следующие действия:
- внести соответствующую запись в трудовую книжку и выдать ее на руки;
- предоставить копию приказа об увольнении и письменное уведомление о начисленных и выплаченных суммах;
- провести полный окончательный расчет с выплатой всех причитающихся сумм.
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