Жінки за ноутбуками. Фото: УНІАН

Використання нецензурної лексики чи систематичні образи на адресу керівника або колег у робочих чатах перестали бути виключно питанням особистої вихованості. В умовах сучасної диджиталізації робочого простору такі дії вважаються прямим порушенням трудової дисципліни. За це працівникові загрожує дисциплінарне стягнення — від офіційної догани до повного розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Як притягують до відповідальності

Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України (КЗпП), за порушення трудової дисципліни до працівника застосовується один із двох заходів стягнення — догана або звільнення.

Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності вимагає від роботодавця суворого дотримання алгоритму:

Фіксація скарг постраждалих осіб або керівника, а також фіксація скриншотів із листування в робочому чаті. Роботодавець зобов'язаний запропонувати порушникові надати письмові пояснення щодо випадку. У разі категоричної відмови працівника надавати пояснення складається відповідний комісійний акт. Видається наказ про оголошення догани у довільній формі із зазначенням конкретного часу, місця та суті допущеного правопорушення. Працівника офіційно ознайомлюють із наказом під особистий підпис.

Що буде у разі повторення порушень

Якщо після догани співробітник не змінює поведінку й продовжує використовувати образи чи нецензурну лексику, роботодавець має право звільнити такого працівника. Підставою є пункт 3 частини першої статті 40 КЗпП — систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР.

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Для законного звільнення за цією статтею необхідно дотриматися низки умов:

Працівник має бути заздалегідь ознайомлений із Правилами внутрішнього трудового розпорядку під особистий підпис. Попередньо оголошена догана не повинна бути знятою чи погашеною на момент вчинення нового порушення. За новим фактом порушення знову запитуються письмові пояснення або складається акт про відмову. Перевіряється, чи не належить працівник до осіб, яких заборонено звільняти з ініціативи роботодавця. Наприклад, вагітні жінки, особи з малолітніми дітьми тощо.

Оформлення процедури у день звільнення

Після нового порушення та аналізу зібраних матеріалів видається наказ про розірвання трудового договору, з яким ознайомлюють працівника.

У день звільнення роботодавець зобов'язаний виконати такі дії:

внести належний запис до трудової книжки та видати її на руки;

надати копію наказу про звільнення та письмове повідомлення про нараховані й виплачені суми;

провести повний остаточний розрахунок із виплатою всіх належних сум.

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