Жінка тримає готівку. Фото: Новини.LIVE

Ситуація, коли роботодавець двічі перераховує заробітну плату за один місяць, а працівник сприймає другу виплату як довгоочікувану премію, є непоодинокою. Однак коли через кілька місяців бухгалтерія виявляє помилку та вимагає негайно утримати всю суму з наступного доходу, виникає юридичний конфлікт. Українське законодавство на цій стороні стає на захист працівника, проте з певними нюансами.

Чи доведеться повертати помилково нараховані кошти — дізнавались Новини.LIVE.

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Коли роботодавець має право на утримання

Відповідно до статті 127 КЗпП України, утримання із заробітної плати для повернення зайво виплачених сум допускаються виключно у разі наявності лічильної (рахункової) помилки.

За словами юристів, важливо розрізняти два сценарії:

Справжня рахункова помилка — це помилка в арифметичних розрахунках під час нарахування наприклад, помилкове подвоєння суми в розрахунковій відомості. Помилка переказу — це випадок, коли зарплата нарахована правильно, але її суто технічно двічі відправили на банківську картку.

Ці два випадки суттєво відрізняються, і за звичайну технічну помилку платіжного доручення роботодавець відповідає самостійно.

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Навіть за наявності чітко доведеної лічильної помилки закон встановлює суворі процесуальні рамки для роботодавця. Наказ про утримання надміру виплачених коштів роботодавець має право видати не пізніше одного місяця з дня здійснення помилкової виплати. Якщо бухгалтерія повідомила про помилку лише через два місяці, роботодавець втратив право на позасудове утримання за цією процедурою.

При кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх утримань не може перевищувати 20% від суми, що належить працівнику. Утримати всю суму переплати з наступної зарплати за один раз — це пряме порушення закону.

Заробітна плата та прирівняні до неї виплати, добровільно надані громадянину як засіб до існування, не підлягають поверненню, якщо:

відсутня рахункова помилка з боку платника;

відсутня недобросовісність з боку отримувача.

Що робити у разі погроз бухгалтерії щодо утримання

Якщо працівнику навіть після спливу місяця продовжує погрожувати бухгалтерія, рекомендується:

Попросити бухгалтерію надати розрахункові листи за спірний місяць, письмові пояснення причин переплати, детальні відомості нарахування та копію наказу про утримання (якщо такий видавався). До повного з'ясування обставин та отримання офіційних паперів утриматись від підписання будь-яких заяв про "добровільне повернення" чи визнання боргу.

Якщо роботодавець самовільно утримає кошти з наступної виплати з порушенням строків чи ліміту в 20%, такі дії слід оскаржувати через звернення до Державної служби України з питань праці або шляхом подання позову до суду про стягнення незаконно утриманої заробітної плати.

З чим ще варто ознайомитись

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