Купюри гривні в конверті. Фото: УНІАН

Не завжди роботодавці готові офіційно наймати працівників. Український бізнес може використовувати інші легальні механізми співпраці або порушувати закон, приховуючи наявність людей у штаті. В такому випадку співробітники ризикують залишитися без зарплати, особливо якщо підприємство/компанія/заклад неочікувано закриється.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Юристи.UA".

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Чи можна вимагати гроші за неофіційну роботу

Користувач порталу звернувся за порадою: роботодавець після закриття закладу відмовляється виплачувати майже 60 000 грн, однак співпраця була неофіційною. Юрист Юрій Айвазян із Миколаєва пояснив, що відсутність документів про оформлення на роботу не позбавляє права вимагати повну оплату.

Однак доведеться підтвердити факт виконання посадових обов’язків, періоди співпраці, умови діяльності тощо. Для цього знадобляться записи телефонних розмов, скриншоти електронних листів або переписок у месенджерах тощо з інформацію про:

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делегування робочих завдань;

встановлення графіку;

погодження оплати;

визнання заборгованості.

"Банківські перекази, робочі графіки та свідчення колег доповнюють ці докази. Якщо записи виплат вели самостійно, вони не рівнозначні визнанню боргу роботодавцем: суму потрібно обґрунтувати розрахунком за конкретні місяці чи зміни", — уточнив фахівець.

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Яку суму може отримати неофіційний працівник

Стаття 235 Кодексу законів про працю визначає механізм розрахунку оплати за період неоформленої роботи: сума не повинна бути нижчою середньої зарплати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні. Тому розмір компенсації після звернення до суду не обов’язково дорівнюватиме 60 000 грн.

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Також варто пам’ятати про строк давності. Діє загальне правило: працівник може звернутися з вимогою щодо оформлення трудових відносин не пізніше ніж через три місяці з дати, коли він дізнався про порушення своїх прав. А для позову стосовно зарплати тримісячне обмеження не застосовується.

Алгоритм дій зрозумілий: зберегти всі докази, перевірити розрахунок оплати і пред’явити вимоги особисто або через адвоката. Водночас перспектива отримання коштів за рішенням суду залежить від наявності в роботодавця визначеної суми чи майна, яке можна стягнути для покриття боргу.

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Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з мінімальною зарплатою в Україні з 1 листопада 2026 року. Соціальні стандарти найближчим часом переглядати не планують. Отже гарантована державою сума виплати за один місяць перебуватиме на рівні 8 647 грн до стягнення податків.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у листопаді. Не завадить дізнатися, чи плануються зміни в розмірах мінімальної пенсії, податкових ставок, прожиткових мінімумів тощо. Ми розібралися, до чого готуватися нашим громадянам найближчим часом.